1/5 Les images montrent environ 70 personnes debout dans un ovale. Photo: X/@realDonaldTrump

Georg Nopper

La vidéo publiée par Donald Trump sur ses réseaux sociaux est choquante. Elle montre une attaque aérienne, présumée de l'armée américaine, contre des combattants Houthis au Yémen.

Les images publiées sur les réseaux sociaux semblent avoir été prises par un drone. On peut y voir environ 70 personnes réparties en ovale autour d'un individu. Soudain, une explosion massive se produit. Une boule de feu et un nuage de fumée sombre s'élèvent dans le ciel.

Sur les images, plusieurs véhicules sont stationnés à proximité du rassemblement. A la fin de la vidéo, la fumée dégagée par l'explosion laisse place à un énorme cratère.

«Ils ne couleront plus jamais nos navires!»

«Ces Houthis se sont rassemblés pour recevoir des instructions en vue d'une attaque», écrit Trump en publiant la vidéo. «Oups, il n'y aura pas d'attaque de ces Houthis! Ils ne couleront plus jamais nos navires!» On ne sait pas où et quand la vidéo a été enregistrée.

Les Houthis attaquent régulièrement les navires israéliens et américains sur la route commerciale le long du canal de Suez – en réaction aux frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Lundi, Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis attaqueraient les Houthis jusqu'à ce qu'ils cessent de tirer sur les navires en mer Rouge.

«Les terroristes houthis, soutenus par l'Iran, ont été décimés par les attaques implacables de ces deux dernières semaines. Beaucoup de leurs combattants et de leurs chefs ne sont plus parmi nous», a écrit le président américain. «Nous les attaquons jour et nuit – de plus en plus durement. Leur capacité à menacer la navigation et la région est rapidement détruite.»

«La vraie douleur est encore à venir»

Trump a donné le choix aux Houthis: «Arrêtez de tirer sur les navires américains et nous arrêterons de vous tirer dessus. Sinon, nous ne faisons que commencer, et la vraie douleur est encore à venir, à la fois pour les Houthis et pour leurs sponsors en Iran.»

Selon les Houthis, près de 60 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes américaines depuis le 15 mars. Trump avait classé la milice yéménite comme organisation terroriste en janvier.

Le journal britannique «Telegraph», citant un haut responsable iranien, rapporte que l'Iran a ordonné à son personnel militaire de quitter le Yémen en raison de l'intensification des frappes aériennes américaines contre les Houthis, alliés de Téhéran.