Trump s'apprête à sacrifier l'Ukraine par pure vanité

1/2 Comme lors de la rencontre à la Maison Blanche le 28 février, Donald Trump contraint une nouvelle fois Volodimir Zelensky à se mettre à genoux avec son plan de paix. Photo: keystone-sda.ch

Guido Felder

Donald Trump a mis un couteau sous la gorge du président ukrainien. Selon les médias américains, il aurait fait une «dernière offre» à Volodimir Zelensky: Kiev doit céder du territoire aux Russes, sinon les Américains retireront complètement leurs forces de l'Ukraine. C'est à prendre ou à laisser!

Les Ukrainiens ont réagi avec colère, ils s'étaient déjà opposés à des plans similaires auparavant. Si un accord de dernière minute n'est pas trouvé, cette situation pourrait impacter l'Europe entière. Concrètement, le plan des Américains prévoit une reconnaissance officielle de la domination russe sur la Crimée et, de facto, sur de grandes parties dans les régions de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia, dans l'est de l'Ukraine. De plus, les Etats-Unis promettent au Kremlin d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, de lever les sanctions et de développer leur coopération économique, mais son adhésion à l'UE resterait possible.

En contrepartie, l'Ukraine bénéficierait de garanties de sécurité, de la libre navigation sur le Dnipro et d'aides à la reconstruction. Une force européenne de maintien de la paix, étrangère à l'OTAN, contrôlerait la frontière, tout en coopérant avec les forces armées russes et ukrainiennes.

Trump a besoin d'un succès

Selon des déclarations de collaborateurs du gouvernement américain, relayées par le site d'information Axios, il s'agit de «la dernière offre» de la Maison Blanche. Si Kiev ne l'accepte pas, les Etats-Unis sont prêts à laisser tomber l'Ukraine.

Le «Financial Times» soupçonne que derrière la pression de Trump se cache un objectif précis. Il voudrait obtenir un cessez-le-feu d'ici le 30 avril, «afin de pouvoir annoncer fièrement qu'il a rempli sa mission de paix au cours des 100 premiers jours de sa présidence». En effet, Trump n'avait cessé de répéter pendant la campagne électorale qu'il ferait taire les armes en Ukraine dès le premier jour de son mandat.

Poutine tapi dans l'ombre

Le plan américain coïncide avec une offre des Russes, relayée par le «Financial Times». D'après cette proposition, Poutine cesserait son invasion sur la ligne de front actuelle et accepterait un cessez-le-feu. Il serait prêt à renoncer à sa revendication sur les territoires encore détenus par l'Ukraine dans les quatre provinces de l'est de l'Ukraine.

A Kiev, la proposition «manifestement prorusse» de Washington suscite l'effroi. Pour le président Volodimir Zelensky, il est hors de question de céder des territoires. Avant des entretiens à Londres, qui auront lieu mercredi après-midi, il a déclaré: «Il n'y a rien à discuter, c'est contraire à notre constitution.»

Zelensky doit-il céder?

La question est de savoir ce qui se passera si Zelensky ne se rallie pas à ce plan de paix. Interrogé par Blick, Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'université de Saint-Gall, explique que «cela placerait le Kremlin dans une position avantageuse: il ne serait pas obligé d'entamer de véritables négociations de paix, dans lesquelles il devrait lui aussi faire des concessions».

Ralph D. Thiele, président de la société politico-militaire allemande et président d'Eurodefense Allemagne, part du principe que Zelensky n'aura pas d'autre choix que de céder. «Car si les États-Unis rompent avec l'Ukraine, l'Europe réduira aussi son aide un peu plus tard.» Un abandon européen pourrait créer de violentes tensions avec de nombreux réfugiés. Pour Ralph D. Thiele, «la Russie se croirait victorieuse et nous mènerait la vie dure en Europe avec des attaques hybrides».