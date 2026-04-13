Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Donald Trump dit que cela lui est égal que l'Iran reprenne ou non les négociations
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il se moquait de savoir si l'Iran reviendrait à la table des négociations avec les Etats-Unis, après l'échec de pourparlers à Islamabad.
«Cela m'est égal qu'ils reviennent ou non. S'ils ne reviennent pas, ça me va très bien», a déclaré Trump aux journalistes sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, à son retour d'un week-end passé en Floride.
Source: AFP
L'Iran dit avoir été «à deux doigts» d'un accord avec les Etats-Unis à Islamabad
L'Iran a été «à deux doigts» de conclure un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient avec les Etats-Unis à Islamabad, a déclaré lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, rejetant la responsabilité de l'échec des négociations sur Washington.
«Alors que nous étions à deux doigts seulement du 'protocole d'accord d'Islamabad', nous avons été confrontés au jusqu'au-boutisme, aux exigences fluctuantes et au blocus», a-t-il dit sur son compte X au lendemain de l'échec des pourparlers au Pakistan, imputé par Washington au refus de Téhéran de renoncer à ses ambitions nucléaires.
Source: AFP
L'Iran a exécuté au moins 1639 personnes en 2025, un record depuis 1989, selon des ONG
Les autorités iraniennes ont exécuté au moins 1639 personnes en 2025, un record depuis 1989, ont indiqué lundi deux ONG, qui ont averti que le recours à la peine capitale pourrait s'accroître à la suite de la guerre avec Israël et les Etats-Unis.
Le nombre d'exécutions a progressé de 68% par rapport à 2024 (975 personnes tuées) et inclut 48 femmes pendues, ont comptabilisé dans leur rapport annuel conjoint l'organisation norvégienne Iran Human Rights (IHR) et l'organisation parisienne Ensemble contre la peine de mort (ECPM).
Si la République islamique «survit à la crise actuelle, il existe un risque sérieux que les exécutions soient utilisées de manière encore plus poussée comme outil d'oppression et de répression», alerte le rapport.
Source: AFP
Trump dit qu'il n'est «pas un grand fan» du pape après son message antiguerre
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'il n'est «pas un grand fan» du pape Léon XIV, qui avait la veille prononcé une virulente allocution contre la guerre.
«Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. C'est quelqu'un de très libéral, et c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité», a déclaré Trump aux journalistes à la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, accusant le souverain pontife de «faire joujou avec un pays qui souhaite se doter de l'arme nucléaire», en référence à l'Iran.
Source: AFP
Le baril de WTI repasse au-dessus des 100 dollars après l'annonce du blocus des ports iraniens
Le baril de pétrole américain est remonté au-delà des 100 dollars dimanche à la réouverture des marchés, à la veille du blocus annoncé par l'armée américaine des ports iraniens, faute d'accord pour mettre fin à la guerre.
Alors qu'il était redescendu autour de 97 dollars en fin de séance, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai a rebondi de plus de 7% dimanche vers 23h30 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, s'échangeait à la même heure autour de 101,80 dollars, en hausse de 6,8%.
Source: AFP
L'armée américaine annonce le début du blocus des ports iraniens ce lundi
L'armée américaine va débuter un blocus des ports iraniens à partir de lundi 14H00 GMT, a affirmé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), en l'absence d'accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.
«Ce blocus sera appliqué de manière impartiale à l'encontre des navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens, y compris des ports iraniens situés dans le golfe d'Arabie (ndrl, nom utilisé par l'administration américaine pour désigner le Golfe) et dans le golfe d'Oman», a précisé le Centcom dans un communiqué sur X.
Source: AFP
L'Iran «ne cédera à aucune menace», assure le président du Parlement
L'Iran «ne cédera à aucune menace», a affirmé dimanche le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui a représenté son pays pendant les négociations directes avec les Etats-Unis au Pakistan.
Ces déclarations surviennent après que le président américain Donald Trump a ordonné un blocus du détroit d'Ormuz, bordé par l'Iran et Oman et fortement paralysé par Téhéran depuis le début de la guerre.
«S'ils se battent, nous nous battrons, et s'ils font preuve de logique, nous agirons avec logique. Nous ne céderons à aucune menace; laissons-les nous tester une nouvelle fois pour que nous puissions leur donner une leçon encore meilleure», a déclaré Mohammad Bagher Ghalibaf à son retour à Téhéran, selon des médias iraniens.
Le Liban dit oeuvrer à obtenir un retrait israélien de son territoire
Le Liban oeuvre à obtenir un retrait israélien total de son territoire et à arrêter la guerre par la négociation, a affirmé dimanche soir son Premier ministre, Nawaf Salam, avant une rencontre prévue mardi à Washington de représentants des deux pays.
Ces déclarations interviennent alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est rendu dimanche dans le sud du Liban où ses troupes mènent une offensive terrestre.
«Nous continuerons à oeuvrer pour arrêter cette guerre et obtenir le retrait israélien de l'ensemble de notre territoire (...) en négociant», a dit Nawaf Salam dans un discours aux Libanais.
Dans le sud du Liban, Benjamin Netanyahu assure qu'Israël a éliminé «la menace d'une invasion»
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé dimanche que l'armée israélienne avait éliminé «la menace d'une invasion» du Hezbollah, lors d'une visite dans le sud du Liban, sa première depuis le début de la guerre le 2 mars contre le mouvement libanais pro-iranien.
«La guerre continue, y compris dans la zone de sécurité au Liban», a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par son bureau, le montrant vêtu d'un gilet pare-balles et entouré de soldats participant à l'offensive terrestre d'Israël dans le sud du pays voisin.
«Nous avons contrecarré la menace d'une invasion à partir du Liban grâce à cette zone de sécurité», a-t-il ajouté, après avoir fait état la veille de la création «d'une zone tampon de sécurité de huit à dix kilomètres» à l'intérieur du territoire libanais pour protéger Israël des attaques du Hezbollah.
Source: AFP
Liban: des soldats israéliens ont percuté des véhicules de l'ONU avec un char (Finul)
Des soldats israéliens ont percuté dimanche «à deux reprises» des véhicules des Casques bleus de l'ONU avec un char Merkava, causant «des dégâts significatifs» à l'un des véhicules, a annoncé la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).
Au cours de la semaine, «des soldats israéliens ont tiré des 'coups de semonce' dans la région, touchant et endommageant des véhicules de la Finul clairement identifiables» indique en outre leur communiqué, en précisant qu'un tir «a atterri à un mètre d'un Casque bleu qui était descendu de son véhicule».
Source: AFP
L'Iran fait état de 3375 morts dans la guerre contre Israël et les Etats-Unis
L'Organisation de médecine légale iranienne a indiqué dimanche avoir identifié 3.375 personnes tuées depuis le début de la guerre lancée le 28 février par Israël et les Etats-Unis. «
Au cours de la récente guerre qui nous a été imposée, les corps de 3375 martyrs ont été identifiés», a indiqué Abbas Masjedi, à la tête de cet organisme relevant du pouvoir judiciaire, cité par l'agence de presse officielle Irna. Il a indiqué que ce bilan comprenait 2875 hommes, sans préciser s'il s'agissait d'adultes, d'enfants ou de civils.
L'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a quant à elle recensé au 6 avril au moins 3597 morts, dont 1.665 civils – parmi lesquels au moins 248 enfants. En raison des restrictions imposées aux médias, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces bilans.
Source: AFP
Trump menace la Chine de droits de douane à 50% en cas d'aide militaire à l'Iran
Donald Trump a menacé dimanche la Chine, un des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, de droits de douanes à 50% sur ses marchandises si Pékin apportait une aide militaire à l'Iran dans la guerre au Moyen-Orient.
«S'ils se font prendre à faire ça, ils écoperont de droits de douanes à 50%, ce qui est vertigineux», a déclaré le président américain sur Fox News. Donald Trump doit se rendre à Pékin du 14 au 15 mai, où il rencontrera son homologue chinois Xi Jinping, après avoir reporté un précédent sommet en raison de cette guerre.
Source: AFP