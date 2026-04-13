Donald Trump dit que cela lui est égal que l'Iran reprenne ou non les négociations

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il se moquait de savoir si l'Iran reviendrait à la table des négociations avec les Etats-Unis, après l'échec de pourparlers à Islamabad.

«Cela m'est égal qu'ils reviennent ou non. S'ils ne reviennent pas, ça me va très bien», a déclaré Trump aux journalistes sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, à son retour d'un week-end passé en Floride.

Source: AFP