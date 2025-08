Deux personnes tuées dans une attaque russe contre un camp de vacances

Des bombardements russes ont fait deux morts et 12 blessés dans un camp de vacances de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé les autorités mercredi matin. «Deux personnes ont été tuées» et 12 autres blessées, dont au moins deux enfants, a indiqué le gouverneur régional Ivan Fedorov, sur Telegram.

Les Russes ont effectué «au moins quatre frappes», vraisemblablement avec des bombes aériennes, sur ce camp autour de six heures du matin locales, a précisé le gouverneur. Sur les photos, publiées par les services de secours, on peut voir des corps au sol dans des flaques de sang, et des pompiers luttant contre le feu touchant des maisons de vacances.

«Il y a zéro sens militaire dans cette attaque. Seulement la brutalité pour faire peur», a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Lors de la même nuit, une personne a été tuée et plusieurs autres blessées par des bombardements russes sur la ville de Pokrovsk, un des épicentres des combats dans l'est de l'Ukraine, a indiqué l'administration militaire municipale.

Source: AFP