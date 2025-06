A Los Angeles, des heurts ont lieu entre la police et les manifestants, opposés à la politique migratoire de Trump. Celui-ci en a rajouté une couche en déployant la Garde nationale et les Marines. Le procureur général de Californie qualifie cette action d'«illégale».

La rédaction de Blick

il y a 12 minutes Trump «ne laissera jamais la loi de la rue régner», assure la Maison Blanche La Maison Blanche a défendu mercredi la réponse de Donald Trump aux manifestations à Los Angeles, et affirmé que le président – qui a déployé des milliers de militaires en Californie – ne laisserait «jamais la loi de la rue régner en Amérique». Trump «ne laissera jamais la loi de la rue régner», assure la Maison Blanche. Photo: keystone-sda.ch «Le devoir le plus basique de l'Etat est de préserver l'Etat de droit, et ce gouvernement embrasse cette responsabilité sacrée», a déclaré lors d'un point presse la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt. La porte-parole est également repartie à l'offensive contre le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui a «attisé les flammes» de la contestation et «diabolisé» les agents fédéraux de la police de l'immigration (ICE). Source: AFP 18:16 heures 18:16 heures Trump «ne s'arrêtera pas» à Los Angeles, alerte le gouverneur de Californie Gavin Newsom, l'influent gouverneur démocrate de Californie, est passé à l'offensive politique mardi en alertant sur l'intervention de Donald Trump contre les manifestations à Los Angeles, estimant que cela pourrait bel et bien s'étendre à tout le pays. Trump «ne s'arrêtera pas» à Los Angeles, alerte le gouverneur de Californie. Photo: IMAGO/SOPA Images Cité parmi les favoris pour une candidature démocrate à la prochaine présidentielle, Gavin Newsom estime que le président républicain a largement outrepassé son autorité en envoyant l'armée face aux manifestants à Los Angeles. «La Californie est peut-être la première, mais il est clair que cela ne s'arrêtera pas là», a averti Gavin Newsom mardi dans une allocution télévisée. Donald Trump, a-t-il ajouté, est un «président qui ne veut être limité par aucune loi ou constitution, perpétuant un assaut contre la tradition américaine». Source: AFP 08:37 heures 08:37 heures Arrestations de personnes violant le couvre-feu La police de Los Angeles a annoncé mardi qu'elle procédait à des arrestations de groupes violant le couvre-feu mis en place pour empêcher les incidents provoqués par les manifestants opposés à la politique migratoire du gouvernement américain. «Des groupes multiples continuent de se rassembler... et des arrestations massives sont en cours. Le couvre-feu est en vigueur», a indiqué la police de la ville sur X, sans préciser ou donner un ordre de grandeur de ce qu'elle entend par «massive». Charger le contenu Plus d'informations Source: AFP 06:54 heures 06:54 heures Trump s'en prend frontalement à l'Europe et son «immigration hors de contrôle» Donald Trump a affirmé mardi que l'Europe devait agir «contre l'immigration hors de contrôle» et «avant qu'il ne soit trop tard», faisant un lien avec les manifestations à Los Angeles contre sa politique migratoire. «Comme le monde entier peut désormais le constater, l'immigration hors de contrôle conduit au chaos, au dysfonctionnement et au désordre. Et vous savez quoi? C'est aussi le cas en Europe. C'est ce qui se passe dans de nombreux pays d'Europe. Ils feraient mieux de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard», a-t-il déclaré lors d'un discours sur une base militaire. La Maison Blanche a aussi apporté publiquement son soutien à des formations ou figures d'extrême-droite en Europe, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou du parti allemand AfD. Source: AFP 03:05 heures 03:05 heures La maire impose un couvre-feu pour la nuit dans le centre de Los Angeles La maire de Los Angeles Karen Bass a décrété mardi un couvre-feu pour la nuit dans le centre-ville de la deuxième ville des Etats-Unis, après plusieurs nuits de troubles et de vandalisme. «J'ai déclaré une urgence locale et instauré un couvre-feu dans le centre-ville de Los Angeles pour mettre fin aux actes de vandalisme et de pillage», a-t-elle déclaré à la presse. le couvre-feu est entré en vigueur mardi à 20h locales (5h mercredi en Suisse). Des dizaines de manifestants demeuraient dans le centre de la deuxième ville des Etats-Unis à l'heure de cette entrée en vigueur, ont constaté des journalistes de l'AFP. Source: AFP 02:39 heures 02:39 heures Manifestation à New York contre la politique migratoire de Trump «Pas de haine, pas de peur, les immigrants sont les bienvenus.» Quelques milliers de personnes ont marché mardi en début de soirée dans les rues de New York pour protester contre la politique migratoire de Donald Trump, selon une équipe de l'AFP sur place. Les manifestants, incluant de nombreux jeunes, se sont réunis au Foley Square, une place près de tribunaux d'où des migrants ont été arrêtés vendredi dernier par les forces de l'ordre, pour marcher dans le sud de Manhattan. «ICE, hors de New York», pouvait-on lire sur de nombreuses affiches en référence à la police fédérale de l'immigration qui multiplie les arrestations de migrants ou demandeurs d'asile ces dernières semaines aux Etats-Unis, prélude par ailleurs à des heurts musclés à Los Angeles. La situation dans la première ville américaine est jusqu'à présent plus calme qu'à Los Angeles où ont lieu depuis vendredi des affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers. 10.06.2025, 23:12 heures 10.06.2025, 23:12 heures Trump promet de «libérer» Los Angeles «des ennemis étrangers» La ville de Los Angeles, où des heurts ont opposé policiers et manifestants rejetant les expulsions de sans-papiers, est envahie par des «ennemis étrangers», a assuré mardi le président américain Donald Trump. «Cette anarchie ne se poursuivra pas», a-t-il averti, en promettant de «libérer» la Cité des Anges. «Nous ne permettrons pas que des agents fédéraux soient attaqués et ne laisserons pas une ville américaine être envahie et conquise par des ennemis étrangers», a ajouté lors d'un discours sur la base militaire de Fort Bragg le milliardaire républicain, qui a ordonné le déploiement de milliers de soldats dans la mégapole californienne. Trump dit que Los Angeles est envahie par «des ennemis étrangers». Photo: keystone-sda.ch «Ce que vous voyez en Californie, c'est un assaut généralisé contre la paix, l'ordre public et la souveraineté nationale, mené par des émeutiers portant des drapeaux étrangers et ayant pour objectif de poursuivre une invasion étrangère de notre pays», a encore déclaré Donald Trump, devant quelques milliers de personnes, des militaires en treillis et des civils. Dans son discours, à la tonalité très dure, prononcé dans l'une des plus grandes bases militaires du pays, le milliardaire républicain a qualifié les manifestants d'«animaux» et estimé que les manifestants «portaient fièrement les drapeaux d'autres pays». Il a aussi fait huer les noms du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et de l'ancien président des Etats-Unis d'Amérique Joe Biden, tous deux démocrates. Source: AFP 10.06.2025, 21:48 heures 10.06.2025, 21:48 heures La présidente du Mexique dément avoir encouragé les manifestations de Los Angeles La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a rejeté mardi les propos d'une haute-responsable américaine l'accusant d'avoir encouragé les manifestations contre les expulsions de migrants à Los Angeles, la qualifiant d'«absolument fausse». La présidente du Mexique dément avoir encouragé les manifestations de Los Angeles. Photo: IMAGO/aal.photo Mme Sheinbaum réagissait après que la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, l'a accusée «d'encourager des manifestations violentes». Source: AFP 10.06.2025, 20:54 heures 10.06.2025, 20:54 heures La Californie demande à la justice d'empêcher le déploiement de soldats à Los Angeles L'Etat de Californie a demandé mardi à un tribunal d'empêcher que des militaires soient déployés dans les rues de Los Angeles après la décision de Donald Trump d'envoyer dans la mégalopole des membres de la Garde nationale et des Marines. «Déployer dans la rue des combattants entraînés pour la guerre est sans précédent et menace le fondement même de notre démocratie», a déclaré le gouverneur Gavin Newsom. «Donald Trump se comporte comme un tyran, pas comme un président. Nous demandons au tribunal de bloquer immédiatement ces agissements illégaux.» Source: AFP 10.06.2025, 09:55 heures 10.06.2025, 09:55 heures Fin du quatrième jour de manifestations à Los Angeles Alors que les émeutes de lundi (heure locale) touchent à leur fin à Los Angeles, ces dernières auraient été «moins violentes que dimanche», selon le «New York Times», même si les policiers sont toujours sur le qui-vive au centre-ville. Photo: keystone-sda.ch Source: New York Times 10.06.2025, 07:04 heures 10.06.2025, 07:04 heures Gavin Newsom envoie 800 officiers locaux à Los Angeles pour «nettoyer le bazar» de Trump Plus de 800 officiers des forces de l'ordre supplémentaires de Californie et des Etats voisins vont être envoyés à Los Angeles pour aider à freiner les émeutes en cours. Le gouverneur californien Gavin Newsom a annoncé envoyer ces officiers supplémentaires pour «nettoyer le bazar du président Trump». Photo: keystone-sda.ch Source: New York Times Autres entrées

Ca chauffe à Los Angeles entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui dénoncent depuis trois jours la politique migratoire de Donald Trump. Comme le rapporte Natasha Bertrand, correspondante de CNN, sur X, un bataillon de Marines d'environ 700 hommes vient d'être mobilisé face aux manifestations à Los Angeles.



Cependant, leur rôle exact reste flou. «Comme les soldats de la Garde nationale, il leur est interdit de mener des actions de maintien de l'ordre, telles que des arrestations, sauf si Trump invoque la loi sur l'insurrection», a déclaré Natasha Bertrand. Le déploiement d'un bataillon de Marines entier marque toutefois une escalade significative.

La Garde nationale, une action «illégale»

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a porté de lourdes accusations contre le président américain. «Depuis que Trump a annoncé son intention de déployer des troupes, la situation sur le terrain s'est rapidement aggravée», a-t-il déclaré. «Nous ne saurons jamais ce qui aurait pu se passer si le président avait laissé nos autorités étatiques et locales faire le travail important qu'elles accomplissaient déjà et qu'elles sont plus que capables de faire.» Rob Bonta précise que les violences ont commencé après que Trump a mobilisé la Garde nationale. Il qualifie cet ordre «d'inutile, contre-productif et, surtout, d'illégal».

Selon Politico, la Californie va faire appel pour annuler le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré au journal que la loi fédérale imposait à Trump de coordonner le déploiement de la Garde nationale avec l'Etat. «Il n'y a eu aucune communication via notre bureau, point final. Il s'agit donc, par définition, d'un acte illégal», a déclaré Gavin Newsom.

Toutefois, Donald Trump a déclaré lors d'une apparition à la Maison Blanche que ces émeutes n'étaient pas une insurrection. Mais que sans son intervention, elles auraient toutefois pu en devenir une. Interrogé, il a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas de «guerre civile».

Trump Tower occupée

Plus tôt dans la journée de l'autre côté du pays, des manifestants avaient temporairement occupé la Trump Tower à New York. «La police a commencé à évacuer les manifestants de la Trump Tower», a déclaré Sandra Smith, présentatrice de Fox News. Les manifestants ont d'abord eu la possibilité de quitter le bâtiment de leur plein gré. La police de New York a escorté tous ceux qui ont résisté et les a escortés hors du bâtiment, menottés avec des serre-câbles.