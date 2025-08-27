DE
FR

Poémique sur Truth Social
Trump menace de poursuivre en justice le milliardaire George Soros

Donald Trump appelle à des poursuites judiciaires contre George Soros et son fils. L'ancien président les accuse de soutenir des manifestations violentes aux Etats-Unis. Trump évoque la loi RICO sur les organisations criminelles dans sa déclaration sur Truth Social.
Publié: 16:27 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
George Soros, fondateur et président de l'Open Society Foundations, le 21 juin 2019.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a demandé mercredi que le milliardaire philanthrope George Soros, devenu la cible des ultra-conservateurs et complotistes, et son fils soient poursuivis en justice pour avoir soutenu, selon lui, des manifestations violentes à travers le pays.

Ils «devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO pour leur soutien aux manifestations violentes, et bien plus encore, partout aux Etats-Unis d'Amérique», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, faisant référence à une loi fédérale sur les organisations criminelles.

La fondation rejette les accusations

L'organisation Open Society Foundations (OSF) de George Soros a condamné les accusations «scandaleuses et fausses» de Donald Trump, dans un communiqué transmis à l'AFP.

