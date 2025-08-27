Dernière mise à jour: il y a 10 minutes

Donald Trump appelle à des poursuites judiciaires contre George Soros et son fils. L'ancien président les accuse de soutenir des manifestations violentes aux Etats-Unis. Trump évoque la loi RICO sur les organisations criminelles dans sa déclaration sur Truth Social.

Trump menace de poursuivre en justice le milliardaire George Soros

George Soros, fondateur et président de l'Open Society Foundations, le 21 juin 2019. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a demandé mercredi que le milliardaire philanthrope George Soros, devenu la cible des ultra-conservateurs et complotistes, et son fils soient poursuivis en justice pour avoir soutenu, selon lui, des manifestations violentes à travers le pays.

Ils «devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO pour leur soutien aux manifestations violentes, et bien plus encore, partout aux Etats-Unis d'Amérique», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, faisant référence à une loi fédérale sur les organisations criminelles.

La fondation rejette les accusations

L'organisation Open Society Foundations (OSF) de George Soros a condamné les accusations «scandaleuses et fausses» de Donald Trump, dans un communiqué transmis à l'AFP.