George Soros, fondateur et président de l'Open Society Foundations, le 21 juin 2019.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse
Donald Trump a demandé mercredi que le milliardaire philanthrope George Soros, devenu la cible des ultra-conservateurs et complotistes, et son fils soient poursuivis en justice pour avoir soutenu, selon lui, des manifestations violentes à travers le pays.
A lire aussi
Ils «devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO pour leur soutien aux manifestations violentes, et bien plus encore, partout aux Etats-Unis d'Amérique», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, faisant référence à une loi fédérale sur les organisations criminelles.
La fondation rejette les accusations
L'organisation Open Society Foundations (OSF) de George Soros a condamné les accusations «scandaleuses et fausses» de Donald Trump, dans un communiqué transmis à l'AFP.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole