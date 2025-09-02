Trump annonce que les Etats-Unis ont frappé un bateau parti du Venezuela, 11 «narcotrafiquants» tués

Les forces armées américaines ont frappé un "bateau transportant de la drogue" qui venait de quitter le Venezuela, tuant 11 «narcoterroristes», a affirmé mardi Donald Trump, alors que les Etats-Unis viennent d'opérer un déploiement militaire dans les Caraïbes dénoncé par Caracas.

Washington a récemment déployé sept bâtiments de guerre dans les Caraïbes au motif de lutter contre le narcotrafic international, le président américain accusant son homologue vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue.

«Plus tôt ce matin, sur mes ordres, les forces militaires américaines ont mené un bombardement cinétique contre des narcoterroristes clairement identifiés du Tren de Aragua», a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, en référence à un important gang originaire du Venezuela.

La frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait «en mer dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux, à destination des Etats-Unis», a-t-il ajouté. «La frappe a tué 11 terroristes». Le président américain a accompagné son message d'une vidéo montrant une petite embarcation frappée par une forte explosion.

Source: AFP