Trump annonce que les Etats-Unis ont frappé un bateau parti du Venezuela, 11 «narcotrafiquants» tués
Les forces armées américaines ont frappé un "bateau transportant de la drogue" qui venait de quitter le Venezuela, tuant 11 «narcoterroristes», a affirmé mardi Donald Trump, alors que les Etats-Unis viennent d'opérer un déploiement militaire dans les Caraïbes dénoncé par Caracas.
Washington a récemment déployé sept bâtiments de guerre dans les Caraïbes au motif de lutter contre le narcotrafic international, le président américain accusant son homologue vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue.
«Plus tôt ce matin, sur mes ordres, les forces militaires américaines ont mené un bombardement cinétique contre des narcoterroristes clairement identifiés du Tren de Aragua», a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, en référence à un important gang originaire du Venezuela.
La frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait «en mer dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux, à destination des Etats-Unis», a-t-il ajouté. «La frappe a tué 11 terroristes». Le président américain a accompagné son message d'une vidéo montrant une petite embarcation frappée par une forte explosion.
Source: AFP
«Nous avons besoin d'un petit coup de main de la Fed», s'agace Donald Trump
«Nous avons besoin d'un petit coup de main de la Fed», s'agace Donald Trump. Il en a profité pour rappeler le surnom de «Monsieur Trop Tard» de Jerome Powell, le président de la Fed.
«Sans les Etats-Unis, tout le reste du monde mourrait», a déclaré Trump. «J'ai résolu sept guerres, beaucoup de ces guerres avaient des racines commerciales, notamment des racines tarifaires, et les tarifs nous donnent de bons arguments de négociation», a jouté Trump.
«Nous sommes des leaders grâce aux tarifs», affirme Donald Trump
«Sans les tarifs, notre pays aura de gros soucis. Notre pays s'en sort tellement bien, mais une cour libérale nous a envoyé une décision tellement choquante (...) d'ailleurs, la plupart des personnes responsables de ce jugement sont d'origine étrangères», a déclaré Donald Trump au sujet des droits de douane.
«Beaucoup de pays utilisent des tarifs contre nous», a ajouté Trump. «Si la cour prend la mauvaise décision, ce sera un désastre pour notre pays.»
«Nous allons demander un jugement expéditif, le marchés des obligations demande et a besoins de tarifs. Nous sommes des leaders grâce aux tarifs (...) sans eux, nous risquons de devenir un pays du tiers-monde.»
Donald Trump en a profité pour glisser une pique à Ursula Von der Leyen. «Je crois qu'on lui a enlevé la capacité d'utiliser un téléphone», a-t-il plaisanté. «Et ce n'est pas grave, ça m'arrive aussi!»
Trump enverra la Garde nationale à Chicago
Lorsqu'un journaliste lui demande s'il enverra des troupes de la Garde nationale à Chicago, Trump répond: «Nous y allons». « Chicago est un enfer en ce moment », a-t-il ajouté.
Trump affirme que les autorités de Los Angeles lui ont confié qu'elles auraient été démunies sans la Garde nationale. «'Monsieur, nous avons besoin d'aide, la situation est hors de contrôle', m'ont-ils dit», poursuit Trump.
«Nous avons nettoyé Los Angeles, nous avons fait du super boulot, et le chef de la police nous a dit qu'il n'y avait aucun autre moyen d'y parvenir.» Trump a comparé cette situation avec celle de Washington comme étant «désormais une zone sûre, on peut se promener seul dans la rue, on est en sécurité», a-t-il déclaré.
«Peu de présidents feraient cela.» Pour rappel, neuf personnes ont été tuées à Chicago. «Vous serez fiers à nouveau de Chicago.»
Trump a l'air en pleine forme, ni affaibli ni fatigué
Trump ne semble ni fatigué ni épuisé lors de cette conférence de presse, contredisant toutes les spéculations des derniers jours. Trump avait déjà déclaré avant la conférence de presse qu'il se sentait mieux que jamais. «Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie», a-t-il déclaré.
«J'ai été très actif ces derniers jours», a affirmé Donald Trump, avant d'ajouter: «Voilà pourquoi les médias n'ont aucune crédibilité». «Je n'ai pas donné de conférence de presse depuis deux jours, et tout de suite les gens disent que j'ai un problème.» Avant de poursuivre en plaisantant: «Joe Biden n'a pas tenu de conférence de presse depuis des mois.»
Trump annonce le transfert du Commandement spatial américain en Alabama
Trump précise que cette annonce a nécessité sept ans de préparation et annonce le transfert du Commandement spatial américain à Huntsville, en Alabama.
«Lors de mon premier mandat, nous avons créé ce qu'on appelle la Force spatiale», qui doit combattre toute menace venue de l'espace. «Je remercie également le Colorado, mais les élections y ont été malhonnêtes», a déclaré Trump, en référence à la prédominance du vote par correspondance dans cet Etat.Trump associe les élections par bulletin de vote postal à la corruption et à la tricherie. «Ils sont très forts pour tricher.»
Le secrétaire à la Défense de Trump, Pete Hegseth, a salué sa décision, affirmant que Huntsville aurait toujours dû être le siège du Commandement spatial américain.
Trump pourrait annoncer le transfert du siège du Commandement spatial américain
Le président américain est en retard, mais il semble que Trump veuille faire une annonce prévue déjà depuis son premier mandat.
D'après CBS News, citant un responsable américain et deux autres sources, Trump voudrait d'annoncer le transfert du siège du Commandement spatial américain, le commandement de combat unifié du ministère de la Défense américain, du Colorado vers l'Alabama. Le Commandement spatial américain est responsable de la défense des satellites et des opérations spatiales militaires.
Une vieille rivalité entre Etats
Joe Biden a décidé en 2023 de conserver le siège social dans le Colorado. Selon CBS, il aurait été convaincu par le chef du Commandement spatial américain, le général James Dickinson, que le déménagement du siège mettrait en péril la préparation militaire américaine.
Trump aurait l'intention de déplacer ce déploiement pour défendre les intérêts américains dans l'espace, en particulier les constellations de satellites sur lesquelles les troupes terrestres américaines sur terre, en mer et dans les airs s'appuient pour la navigation, les communications et la surveillance.
Selon Politico, cette décision met fin à une longue bataille entre les deux Etats concernant le meilleur emplacement pour le Commandement spatial américain. Les deux Etats s'accusent mutuellement de tirer profit des décisions politiques de Donald Trump et Joe Biden, afin de récompenser l'Etat qui a voté pour eux.
«Je suis très déçu par Poutine», a déclaré Trump en interview
Le délai pour une rencontre entre Volodymyr Zelensky Vladimir Poutine, organisé par Donald Trump, est passé. La guerre en Ukraine continue de faire rage, avec des attaques particulièrement meurtrières ces derniers temps.
Dans une interview accordée à Scott Jennings, animateur d'une émission de radio américaine, Trump a déclaré être très déçu par le dirigeant russe. «Poutine et moi avons toujours eu de bonnes relations. Je suis très déçu de lui.» Le président américain a déclaré que la guerre coûte trop de vies humaines et doit cesser.
Trump s’apprête à prendre la parole dans le Bureau ovale
Trump s’apprête à prendre la parole dans le Bureau ovale dans quelques minutes. Ordonnera-t-il le déploiement de la Garde nationale en Californie et dans l'Illinois?
Un juge a statué ce mardi 2 septembre que le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles en juin était illégal. Ce même juge a également interdit à Trump de déployer la Garde nationale en Californie et dans l'Illinois.
Trump promet de «régler la criminalité» à Chicago, «ville la plus dangereuse du monde»
Donald Trump a promis mardi de «régler la criminalité» à Chicago, dans le nord des Etats-Unis, la qualifiant de «ville la plus dangereuse du monde, de loin».
«Je vais régler le problème de la criminalité, comme je l'ai fait à Washington», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social, en faisant allusion au déploiement des forces de l'ordre fédérales qu'il a imposé dans la capitale américaine.
Après Los Angeles en juin et Washington depuis la mi-août, l'administration Trump a menacé d'envoyer des policiers et militaires fédéraux, tels que la Garde nationale, dans d'autres villes démocrates comme Chicago, New York, Baltimore ou Boston. Dimanche, les démocrates américains ont mis en garde contre une «invasion» de Chicago par les militaires.
