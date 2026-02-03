Le petit Liam de retour à Minneapolis après plus d'une semaine de détention

Liam Conejo Ramos, le garçon de 5 ans arrêté il y a une dizaine de jours à Minneapolis par la police de l'immigration et dont la photo, bonnet bleu sur la tête, avait fait le tour du monde, est de retour chez lui après avoir été libéré samedi, a annoncé dimanche un parlementaire.

Le 20 janvier, lui et son père ont été arrêtés dans les rues enneigées de Minneapolis dans le cadre d'une vaste opération de la police de l'immigration (ICE) visant à expulser les sans-papiers. Cette police est la cible de critiques virulentes pour ses méthodes perçues comme brutales et en raison de la mort de deux manifestants sous les balles d'agents fédéraux en janvier à Minneapolis.

La photo du garçon lors de son arrestation, où il apparaît la mine apeurée, coiffé d'un bonnet bleu orné de deux oreilles de lapin et portant un sac à dos tenu par une silhouette vêtue de noir, a ému aux Etats-Unis et au-delà.

Le vice-président américain JD Vance avait affirmé que le garçonnet avait été pris en charge par l'ICE après que son père, présenté comme un immigré clandestin, avait pris la fuite pour ne pas être appréhendé. Père et fils étaient depuis détenus à 1800 kilomètres de là, dans un centre de détention pour familles de migrants au Texas, jusqu'à samedi, quand un juge fédéral a ordonné leur libération.

Source: AFP