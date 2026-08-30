En plein bras de fer douanier avec Ottawa, Donald Trump a ordonné de rebaptiser le «lac Ontario» en «lac d'Amérique». Une provocation unilatérale immédiatement répercutée par Google Maps pour ses utilisateurs aux Etats-Unis, déclenchant l'ire des autorités canadiennes.

Le lac Ontario devient le lac d'Amérique sur le Google Maps américain

Le lac Ontario devient le lac d'Amérique sur le Google Maps américain

La Maison Blanche s'est félicitée dimanche que Google Maps ait rebaptisé le lac Ontario en «lac d'Amérique» pour ses utilisateurs américains, après que Donald Trump a unilatéralement décidé de changer le nom de ce lac frontalier entre les Etats-Unis et le Canada.

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«C'est officiel! C'est LAC D'AMERIQUE sur Google Maps!», a salué le directeur de la communication de la Maison Blanche Steven Cheung sur le réseau social X dimanche matin.

Engagé dans une confrontation commerciale avec le Canada, Donald Trump avait signé jeudi un décret pour changer «immédiatement» le nom du «lac Ontario», situé à la frontière, en «lac d'Amérique».

Cette décision, qui n'entraîne aucune reconnaissance internationale de la nouvelle appellation, a été vivement contestée par les autorités canadiennes.

«C'est complètement absurde», a regretté dimanche Doug Ford, Premier ministre de la province canadienne de l'Ontario, sur la chaîne ABC. «Personne ne va l'appeler le 'lac d'Amérique'».

Dans une note de blog, Google explique avoir changé le nom pour les utilisateurs basés aux Etats-Unis afin de suivre les sources gouvernementales officielles, en l'occurrence le Geographic Names Information System (GNIS) aux Etats-Unis.

Les utilisateurs de l'application au Canada continueront eux de voir la dénomination «lac Ontario», tandis que le reste du monde verra les deux noms juxtaposés pour désigner cette vaste étendue d'eau, l'un des Grands Lacs qui marquent la frontière entre les Etats-Unis et le Canada.

Sur l'application concurrente d'Apple, «Plans», le nom «lac Ontario» perdurait dimanche.

Donald Trump avait ordonné de la même manière, au tout début de son second mandat, de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d'Amérique». Cette décision, vivement contestée par Mexico, s'était elle aussi traduite par une modification de l'affichage sur les applications de Google et d'Apple.

Le changement du nom du lac américano-canadien intervient au moment d'une nouvelle offensive du républicain contre le Canada, dont il a évoqué à plusieurs reprises la possible annexion, et qu'il accuse de «dépouiller» les Etats-Unis.

Les deux pays se rendent pour l'heure coup pour coup en matière de taxes douanières.