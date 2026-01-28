Le Premier ministre croate a annoncé que son pays refusait l'invitation de Donald Trump de rejoindre le Conseil de paix. Andrej Plenkovic n'a pas explicité les raisons de ce refus.

AFP Agence France-Presse

La Croatie ne se joindra pas au «Conseil de paix» lancé par le président américain Donald Trump, a annoncé mercredi son Premier ministre Andrej Plenkovic, sans motiver sa décision. «Après une analyse approfondie, la position du gouvernement (...) est qu'à ce stade la Croatie ne se joindra pas au 'Conseil de paix' pour de nombreuses raisons», a déclaré Andrej Plenkovic devant la presse. Il a ajouté qu'il ne préciserait pas les raisons invoquées.

Le gouvernement croate avait précédemment indiqué que le pays était invité à rejoindre la structure présidée par Donald Trump. Andrej Plenkovic avait déclaré que la Croatie, membre de l'Union européenne, attendait que l'UE harmonise sa position sur ce point.

Lancé la semaine dernière par Donald Trump au Forum économique mondial de Davos Suisse, le «Conseil de paix» s'inscrivait au départ dans le plan américain pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien de la bande de Gaza. Mais ses ambitions de règlement des conflits à travers le monde sont en réalité bien plus vastes, ce qui en ferait, selon ses détracteurs, une organisation rivale des Nations unies.