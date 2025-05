Un premier groupe de migrants volontaires pour repartir a quitté les Etats-Unis

Un premier groupe de migrants sans papiers qui ont accepté de recevoir 1000 dollars pour «s'auto-expulser» a quitté les Etats-Unis lundi avec un vol à destination du Honduras et de la Colombie, selon le ministère de l'Intérieur. Au total, 64 migrants étaient à bord de cet avion qui a décollé de Houston, au Texas, dans le sud des Etats-Unis.

«Ils ont chacun reçu une aide au voyage, une indemnité de 1000 dollars, et ils gardent la possibilité de pouvoir revenir un jour légalement aux Etats-Unis», a indiqué le ministère dans un communiqué. Dans le détail, 38 personnes sont reparties vers le Honduras et 26 en Colombie.

«Contrôlez la manière dont vous repartez et recevez un soutien financier», a déclaré Kristi Noem. Photo: Anadolu via Getty Images

La ministre de l'Intérieur Kristi Noem a appelé d'autres personnes sans papiers aux Etats-Unis à bénéficier de ce programme de renvoi baptisé «Projet retour au pays».

«Contrôlez la manière dont vous repartez et recevez un soutien financier pour retourner à la maison», a déclaré Kristi Noem. «Si vous ne le faites pas vous êtes susceptibles de recevoir une amende, d'être arrêté, expulsé, et de n'avoir plus jamais le droit de revenir.»

Source: AFP