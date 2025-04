L'armée israélienne s'empare de «vastes secteurs» de Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé mercredi que l'armée s'emparait de «vastes secteurs» de la bande de Gaza en les intégrant à des zones tampons vidées de leurs habitants, dans le but de contraindre le Hamas à libérer ses otages.

Photo: Anadolu via Getty Images

«De vastes secteurs sont saisis et intégrés aux zones de sécurité israéliennes, réduisant Gaza et l'isolant davantage», a affirmé Israel Katz lors d'une visite sur l'axe de Morag, récemment créé par Israël pour séparer les villes de Khan Younès et de Rafah, dans le sud du territoire. Israel Katz a également affirmé que la population de Gaza «évacuait déjà les zones de combat» et a lancé un appel aux Gazaouis pour qu'ils renversent le Hamas et rendent les otages.

«C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre», a-t-il déclaré, menaçant de «combats encore plus intenses dans toute la bande de Gaza tant que les otages ne seront pas libérés et que le Hamas ne sera pas vaincu». Le ministre a également affirmé qu'Israël travaillait à la mise en œuvre du plan du président américain Donald Trump portant sur «l'émigration volontaire» des habitants de Gaza.

Source: AFP