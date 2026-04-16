Israël et le Liban ont accepté un cessez-le-feu de 10 jours

Trump dit qu'Israël et le Liban sont d'accord pour un cessez-le-feu de 10 jours

Donald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient d'accord pour un cessez-le-feu de dix jours à partir de 21h00 GMT, sans mentionner le Hezbollah pro-iranien.

«Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président du Liban Joseph Aoun et le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu. Ces deux dirigeants se sont accordés sur le fait que, pour parvenir à la PAIX entre leurs deux pays, ils commenceront formellement un cessez-le-feu de dix jours à partir de 17h00», heure de Washington, soit 21h00 GMT, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

«Je vais inviter le Premier ministre d'Israël, Bibi Netanyahu, et le président du Liban, Joseph Aoun, à la Maison Blanche», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, sans préciser de calendrier. «Les deux parties veulent la PAIX, et je crois que ça va se réaliser rapidement», a-t-il ajouté.

Source: AFP