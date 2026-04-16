Israël et le Liban ont accepté un cessez-le-feu de 10 jours

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump dit qu'Israël et le Liban sont d'accord pour un cessez-le-feu de 10 jours
Donald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient d'accord pour un cessez-le-feu de dix jours à partir de 21h00 GMT, sans mentionner le Hezbollah pro-iranien.
«Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président du Liban Joseph Aoun et le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu. Ces deux dirigeants se sont accordés sur le fait que, pour parvenir à la PAIX entre leurs deux pays, ils commenceront formellement un cessez-le-feu de dix jours à partir de 17h00», heure de Washington, soit 21h00 GMT, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
«Je vais inviter le Premier ministre d'Israël, Bibi Netanyahu, et le président du Liban, Joseph Aoun, à la Maison Blanche», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, sans préciser de calendrier. «Les deux parties veulent la PAIX, et je crois que ça va se réaliser rapidement», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran se dit «prudemment optimiste» sur l'issue des négociations avec Washington
L'Iran est «prudemment optimiste» sur l'issue des négociations avec les Etats-Unis pour mettre un terme à la guerre, a déclaré jeudi l'ambassadeur iranien à l'ONU, évoquant la possibilité d'un «résultat significatif».
«Malgré notre profonde méfiance envers les Etats-Unis, liée à leur trahison répétée de la diplomatie, nous nous sommes toutefois engagés dans les négociations de bonne foi et nous demeurons prudemment optimistes», a déclaré Amir Saeid Iravani lors d'une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU.
«Nous pensons qu'à condition que les Etats-Unis adoptent une approche rationnelle et constructive, et s'abstiennent de présenter des demandes en désaccord avec le droit international, ces négociations peuvent mener à un résultat significatif», a-t-il ajouté.
Les tractations sont toujours en cours, sous l'égide du Pakistan, pour organiser une deuxième session de négociations et mettre durablement fin à la guerre, après l'échec de la première à Islamabad le week-end dernier.
Source: AFP
Le président libanais a refusé un «contact direct» avec Benjamin Netanyahu
Le président libanais Joseph Aoun a refusé la demande américaine d'établir un «contact direct» avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a indiqué jeudi une source officielle libanaise à l'AFP.
Le chef de l'Etat «en a informé le secrétaire d'Etat Marco Rubio» lors d'un entretien téléphonique jeudi, a ajouté cette source, précisant que les Etats-Unis «comprennent la position» du Liban.
Le président libanais Joseph Aoun s'est entretenu au téléphone jeudi avec son homologue américain Donald Trump, qu'il a «remercié» pour ses efforts en vue d'un cessez-le-feu avec Israël, a annoncé la présidence libanaise. Le chef de l'Etat a exprimé «le souhait que le président Trump poursuive ses efforts en vue d'un cessez-le-feu au plus tôt avec Israël», a ajouté la présidence dans un
Le président américain Donald Trump a affirmé que les «dirigeants» d'Israël et du Liban, toujours en état de guerre, allaient se parler jeudi, après une première réunion au niveau diplomatique mardi entre les deux pays à Washington.
Source: AFP
Les négociations directes entre Israël et le Liban sont une «grave erreur», selon un député du Hezbollah
Les négociations directes du Liban avec Israël sont une «grave erreur», a affirmé jeudi à l'AFP le député du Hezbollah Hussein Hajj Hassan, appelant Beyrouth à arrêter les «concessions gratuites» à l'égard des Etats-Unis et Israël.
«Les négociations directes sont une grave erreur (...) et ne présentent aucun intérêt pour le Liban», a affirmé le député de la formation pro-iranienne lors d'une interview accordée dans son bureau au Parlement.
Le président américain Donald Trump a affirmé que les «dirigeants» d'Israël et du Liban, toujours en état de guerre, allaient se parler jeudi, après une première réunion au niveau diplomatique mardi à Washington.
Source: AFP
Si l'Iran rejette la proposition américaine, Israël promet des frappes «encore plus douloureuses»
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré jeudi que si l'Iran rejetait une proposition américaine lui demandant notamment de renoncer à «l'armement nucléaire», Israël mènerait des frappes «encore plus douloureuses» contre de nouvelles cibles.
«L'Iran se trouve à un tournant historique: une voie consiste à renoncer au terrorisme et à l'armement nucléaire, conformément à la proposition américaine; l'autre mène à un abîme», a affirmé le ministre lors d'une cérémonie.
«Si le régime iranien choisit la seconde option, il découvrira très rapidement qu'il existe des cibles encore plus douloureuses que celles que nous avons déjà frappées», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Washington maintiendra son blocus des ports iraniens «aussi longtemps qu'il faudra»
Washington maintiendra son blocus des ports iraniens, en vigueur depuis lundi, «aussi longtemps qu'il faudra», a affirmé jeudi le ministre de la Défense américain Pete Hegseth. «Aussi longtemps qu'il faudra, nous maintiendrons ce blocus, ce blocus qui fonctionne», a déclaré Pete Hegseth au cours d'une conférence de presse au Pentagone.
«Ce blocus s'applique à tous les navires, quelle que soit leur nationalité, en direction ou en provenance des ports iraniens. Cette opération américaine est un blocus des ports iraniens (...), pas un blocus du détroit d'Ormuz», a précisé le chef d'état-major de l'armée américaine Dan Caine, présent à ses côtés.
Source: AFP
Le chef de l'armée pakistanaise s'est entretenu avec le président du parlement
L'influent chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, s'est entretenu jeudi avec le président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, selon des médias d'Etat iraniens, dans le cadre des tractations en cours pour une possible reprise des pourparlers irano-américains.
Le lieu exact de la rencontre n'a pas été précisé par la télévision d'Etat mais l'agence Mizan a publié sur X des photos des deux hommes. La délégation pakistanaise était arrivée la veille en Iran, peu avant que Washington évoque la possibilité d'une deuxième session de négociations avec l'Iran.
Source: AFP
Le Premier ministre pakistanais est arrivé à Doha
Le Premier ministre du Pakistan, principal pays médiateur entre l'Iran et les Etats-Unis, est arrivé jeudi au Qatar, deuxième étape d'une tournée dans le cadre des efforts diplomatiques pour une reprise des négociations irano-américaines visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Shehbaz Sharif, qui était la veille en Arabie saoudite, a été accueilli à Doha dans la matinée, selon son équipe.
Il doit s'entretenir avec l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani et discuter des «efforts actuels du Pakistan pour parvenir à la paix». La première session de discussions entre Washington et Téhéran à Islamabad s'était conclue sans accord ce week-end.
Source: AFP
Une frappe israélienne sur la route reliant Beyrouth à Damas fait un mort
Une personne a été tuée dans une frappe israélienne qui a visé jeudi une voiture sur la route principale reliant Beyrouth à Damas, éloignée de la frontière avec Israël, a rapporté un média d'Etat.
La frappe s'est produite au niveau de Dahr el-Baidar, dans la montagne à l'est de Beyrouth, a précisé l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).
Source: AFP
Israël aurait détruit un pont stratégique du Liban
L'agence de presse officielle libanaise a indiqué qu'Israël avait mené jeudi deux frappes dans le sud du Liban sur un pont stratégique qui a été détruit.
«L'aviation ennemie a mené deux frappes consécutives sur le pont Qasmiyeh, dernier pont entre la région de Tyr et celle de Saïda, le détruisant entièrement», a rapporté l'ANI.
L'armée israélienne avait appelé une nouvelle fois jeudi les civils à évacuer toute la zone du sud du Liban jusqu'au fleuve Zahrani, à une quarantaine de km au nord de la frontière.
Source: AFP
Netanyahu parlera pour la première fois au président du Liban
«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu va parler pour la première fois avec le président du Liban après de si nombreuses années de rupture totale du dialogue entre les deux pays, et l'on peut espérer que cette démarche conduira finalement à la prospérité et à l'épanouissement du Liban en tant qu'Etat», a déclaré jeudi la ministre israélienne de l'innovation, Gila Gamliel, à l'antenne de la radio militaire israélienne.
Elle n'a toutefois pas précisé exactement quand, et comment, les deux hommes allaient s'entretenir.
Source: AFP