Plusieurs puissances de l'OTAN refusent de participer au blocus de Trump

Lors de son annonce dimanche sur Truth Social, le président Donald Trump assurait que plusieurs pays se joindraient au blocus du détroit d'Ormuz, lequel est théoriquement en vigueur depuis lundi 16h, heure suisse.

Or, des alliés majeurs de l’OTAN semblent désormais prendre leurs distances. Selon l'agence Reuters, la France et le Royaume-Uni ont notamment indiqué qu’ils ne participeraient pas au blocus. Ces pays entendent éviter d’être entraînés dans un conflit avec l’Iran.

Donald Trump a récemment multiplié les critiques à l’égard de l’alliance militaire, estimant que ses membres devraient soutenir davantage les États-Unis dans ce dossier. Face à ces réticences, il a même évoqué une possible sortie de l’OTAN et envisagé un retrait partiel des troupes américaines stationnées en Europe.

Plusieurs pays européens se disent toutefois prêts à contribuer à la sécurisation du détroit d’Ormuz, mais seulement une fois les hostilités terminées dans la région.