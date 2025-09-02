«Nous sommes des leaders grâce aux tarifs», affirme Donald Trump

«Sans les tarifs, notre pays aura de gros soucis. Notre pays s'en sort tellement bien, mais une cour libérale nous a envoyé une décision tellement choquante (...) d'ailleurs, la plupart des personnes responsables de ce jugement sont d'origine étrangères», a déclaré Donald Trump au sujet des droits de douane.

«Beaucoup de pays utilisent des tarifs contre nous», a ajouté Trump. «Si la cour prend la mauvaise décision, ce sera un désastre pour notre pays.»

«Nous allons demander un jugement expéditif, le marchés des obligations demande et a besoins de tarifs. Nous sommes des leaders grâce aux tarifs (...) sans eux, nous risquons de devenir un pays du tiers-monde.»