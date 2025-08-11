Trump évoque un accord possible avec Poutine et critique Zelensky
Lors d'une conférence de presse consacrée au déploiement de la Garde nationale à Washington, Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises sa prochaine rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, prévue le 15 août en Alaska.
«Nous verrons ce que Vladimir Poutine a en tête», a déclaré Donald Trump. Il a précisé que «par respect», il appellerait d’abord le président ukrainien Volodymyr Zelensky si un accord apparaissait équitable. Ensuite, il informerait les dirigeants de l’Union européenne et de l’OTAN. «Je ne vais pas conclure d’accord, ce n’est pas à moi de le faire.», a-t-il déclaré.
Le sommet de vendredi suscite une attente mondiale, alors que plusieurs pistes sont évoquées, dont un échange territorial. Donald Trump a affirmé qu’il saurait «probablement dans les deux premières minutes» de son entretien avec Vladimir Poutine si un accord est possible. Il a également critiqué Volodymyr Zelensky pour son refus d’accepter un échange de territoires: «Parce qu’il y en aura un», a-t-il tranché.
Il a également rappelé son souhait d’organiser une rencontre tripartite, un objectif repoussé pour l’instant, Vladimir Poutine refusant la présence de Volodymyr Zelensky. «La prochaine réunion aura lieu entre Zelensky et Poutine, ou Zelensky, Poutine et moi. Je les réunirai dans la même pièce. Soit j’y serai, soit je n’y serai pas.»
Narendra Modi appelle à une fin «pacifique et rapide» de la guerre en Ukraine
Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé lundi à une fin «pacifique et rapide» de la guerre en Ukraine, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette conversation intervient quelques jours avant le sommet prévu vendredi en Alaska entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden.
Cette prise de position fait suite à un précédent échange entre Narendra Modi et Vladimir Poutine, lors duquel le dirigeant indien avait déjà plaidé pour un règlement pacifique du conflit. New Delhi cherche à maintenir un équilibre entre ses relations historiques avec Moscou et ses liens croissants avec Washington et les pays occidentaux.
Dans ce cadre, l’Inde n’a jamais condamné explicitement l’invasion russe, mais s’est proposée comme médiatrice pour faciliter la paix. Narendra Modi a souligné que son pays restait «déterminé à apporter toute l’aide possible» et à renforcer ses relations bilatérales avec l’Ukraine, malgré l’impasse actuelle des négociations.
Des «discussions» ce mercredi incluant Trump, les Européens et Kiev
Donald Trump, les dirigeants des principaux pays européens et de l'Ukraine, ceux de l'Otan et de l'UE participeront mercredi à une «réunion virtuelle» au sujet de l'Ukraine, deux jours avant la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine, a annoncé lundi le porte-parole du chancelier Friedrich Merz.
Ces «discussions», organisées à l'initiative de Berlin «en différents groupes thématiques», porteront sur «la préparation de possibles négociations de paix», les questions «relatives aux revendications territoriales et aux garanties de sécurité» ainsi que sur d'éventuelles «actions supplémentaires» pour «exercer une pression sur la Russie», a déclaré Stefan Kornelius dans un communiqué.
Rencontrer Zelensky: Trump aurait réussi à convaincre Poutine
Les Etats-Unis travaillent à «programmer» une rencontre entre Donald Trump et ses homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky.
«L'un des blocages les plus importants est que Vladimir Poutine a dit qu'il ne s'assiérait jamais avec (Volodymyr) Zelensky, le dirigeant ukrainien, et le président (Trump) a réussi à changer cela», a affirmé le vice-président américain JD Vance lors d'un entretien avec la chaîne conservatrice Fox News, diffusé dimanche. Désormais, a-t-il ajouté, l'administration américaine travaille à «programmer (le moment où) ces trois dirigeants pourraient s'asseoir et discuter de la fin de ce conflit» en Ukraine.
Ces déclarations interviennent à quelques jours du sommet prévu vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, qui se tiendra vraisemblablement sans Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
«Zelensky pourrait assister au sommet Trump-Poutine»
L'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Otan Matthew Whitaker a indiqué dimanche que le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait assister au sommet vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, une demande des Européens.
«Oui, je pense sans aucun doute que c'est possible», a répondu le diplomate américain auprès de l'Alliance atlantique, qui était interrogé par la télévision CNN sur une éventuelle venue du chef de l'Etat ukrainien en Alaska où doivent se retrouver le 15 août ses homologues américain et russe.
«Il ne peut assurément pas y avoir d'accord si toutes les parties impliquées n'y ont pas souscrit. Et, évidemment, la priorité absolue c'est de parvenir à la fin de la guerre», a argumenté Matthew Whitaker.
Les dirigeants de l'Union européenne et de puissances du Vieux continent ont encore insisté dimanche pour que Kiev soit partie prenante aux négociations américano-russes, à quelques jours du sommet prévu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais au final, ce sera à Donald Trump de décider, a prévenu son ambassadeur à l'Otan.
Source: AFP
«Nous ne financerons plus la guerre en Ukraine», s'énerve JD Vance
Le vice-président américain JD Vance a réitéré l'intention des Etats-Unis de cesser de soutenir financièrement l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. Le président américain Donald Trump et lui-même estiment que «les Etats-Unis en ont fini avec le financement de la guerre en Ukraine», a déclaré JD Vance à Fox News dans une interview il y a quelques jours.
JD Vance dit vouloir trouver une solution pacifique et mettre fin aux massacres. Les Américains en ont assez de continuer à dépenser leurs impôts pour ce conflit, a-t-il déclaré. L'interview a été enregistrée avant l'annonce officielle de la rencontre de Trump avec le président russe Vladimir Poutine, mais a été diffusée dans son intégralité dimanche.
D'après JD Vance et l'administration Trump, les Européens sont responsables du conflit «à leur frontière». S'ils veulent le résoudre, ils devraient participer plus directement et substantiellement au financement, a-t-il exigé, par exemple en achetant des armes à des fabricants américains pour l'Ukraine. «Mais nous ne financerons plus cela nous-mêmes», a déclaré JD Vance.
Zelensky et Poutine multiplient les contacts avec leurs alliés avant le sommet en Alaska
Les présidents ukrainien et russe ont continué dimanche, pour la troisième journée consécutive, d'enchaîner les échanges téléphoniques avec leurs alliés et partenaires respectifs, à quelques jours d'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévu pour vendredi en Alaska.
Volodymyr Zelensky s'est entretenu au téléphone avec 13 dirigeants étrangers au cours des trois derniers jours, dont ses principaux soutiens européens que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Dimanche, il a aussi parlé avec deux partenaires traditionnels de la Russie: les présidents du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan.
«Il est important que les efforts communs du monde entier obligent finalement la Russie à mettre fin (...) à son agression», a déclaré Zelensky sur Telegram après son entretien avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev.
Poutine n'est pas en reste
Vladimir Poutine a de son côté conversé avec neuf chefs d'Etat étrangers depuis vendredi, dont ses plus proches partenaires que sont le Chinois Xi Jinping, l'Indien Narendra Modi et le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.
Il s'est aussi entretenu avec les présidents de plusieurs ex-républiques soviétiques, qui maintiennent de bonnes relations avec Moscou: le Bélarus, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizstan.
Source: AFP
Avant la rencontre entre Poutine et Trump, une réunion européenne «extraordinaire» aura lieu lundi
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a annoncé dimanche la convocation d'une «réunion extraordinaire» lundi des ministres des Affaires étrangères de l'UE, à l'approche de la réunion des présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine.
«Tout accord entre les Etats-Unis et la Russie doit inclure l'Ukraine et l'UE, car c'est une question de sécurité pour l'Ukraine et pour l'ensemble de l'Europe,» a ajouté Kaja Kallas dans un communiqué, répétant que tout accord sur l'Ukraine doit inclure Kiev et l'UE.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a d'aileurs insisté dimanche pour que le président ukrainien Volodymyr Zelensky soit présent au sommet prévu vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour trouver une solution au conflit en Ukraine.
«Nous espérons et supposons que le gouvernement ukrainien, que le président Zelensky, feront partie de cette rencontre», a affirmé Friedrich Merz dans un entretien à la télévision ARD.
Source: AFP
Kiev affirme avoir repris un village aux forces russes
L'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris à l'armée russe un village frontalier dans la région de Soumy, dans le nord du pays, rare gain ukrainien face à un adversaire qui continue d'avancer dans l'est. «Les forces ukrainiennes ont libéré et complètement nettoyé des occupants russes la localité de Bezsalivka, dans la région de Soumy», a annoncé l'état-major sur Telegram.
Ce petit village est situé juste à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la principale zone d'affrontements entre les deux armées dans cette région. La Russie avait lancé une offensive dans la région de Soumy après avoir fini en avril de repousser les forces ukrainiennes de la région russe de Koursk, dont elles occupaient une petite partie depuis l'été 2024.
Les troupes russes se trouvent à une vingtaine de kilomètres de la capitale régionale, Soumy, qui a été la cible de plusieurs bombardements meurtriers. L'essentiel des combats se déroule cependant dans l'est du pays, où l'armée russe, qui a lancé en 2022 une offensive d'ampleur contre l'Ukraine, a accéléré sa progression ces derniers mois face à un adversaire moins nombreux et moins bien équipé.
Source: ATS
Les Européens veulent «une pression» sur Moscou
Les principaux dirigeants européens se sont dit dimanche convaincus que «seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l'Ukraine et une pression sur la Fédération de Russie» pouvait réussir pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Nous saluons le travail du président [américain Donald] Trump pour arrêter le massacre en Ukraine» et «sommes prêts à soutenir ce travail sur le plan diplomatique ainsi qu'en maintenant notre soutien militaire et financier substantiel à l'Ukraine, y compris par le biais des travaux de la coalition des volontaires, et en maintenant et en imposant des mesures restrictives à l'encontre de la Fédération de Russie», ont indiqué ces dirigeants dans une déclaration.
Le texte est signé par le président français Emmanuel Macron, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, les premiers ministres polonais Donald Tusk et britannique Keir Starmer, la présidente de la Commission européenne Ursula von Der Leyen et le président finlandais Alex Stubb.
Source: ATS
«L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens», redit Macron avant la rencontre Trump-Poutine
«L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens», a répété samedi Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité», a également écrit le chef de l'Etat français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Source: AFP