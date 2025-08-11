il y a 29 minutes

Trump évoque un accord possible avec Poutine et critique Zelensky

Lors d'une conférence de presse consacrée au déploiement de la Garde nationale à Washington, Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises sa prochaine rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, prévue le 15 août en Alaska.

«Nous verrons ce que Vladimir Poutine a en tête», a déclaré Donald Trump. Il a précisé que «par respect», il appellerait d’abord le président ukrainien Volodymyr Zelensky si un accord apparaissait équitable. Ensuite, il informerait les dirigeants de l’Union européenne et de l’OTAN. «Je ne vais pas conclure d’accord, ce n’est pas à moi de le faire.», a-t-il déclaré.

En conférence de presse, Donald Trump a abordé sa prochaine rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Photo: Anadolu via Getty Images

Le sommet de vendredi suscite une attente mondiale, alors que plusieurs pistes sont évoquées, dont un échange territorial. Donald Trump a affirmé qu’il saurait «probablement dans les deux premières minutes» de son entretien avec Vladimir Poutine si un accord est possible. Il a également critiqué Volodymyr Zelensky pour son refus d’accepter un échange de territoires: «Parce qu’il y en aura un», a-t-il tranché.

Il a également rappelé son souhait d’organiser une rencontre tripartite, un objectif repoussé pour l’instant, Vladimir Poutine refusant la présence de Volodymyr Zelensky. «La prochaine réunion aura lieu entre Zelensky et Poutine, ou Zelensky, Poutine et moi. Je les réunirai dans la même pièce. Soit j’y serai, soit je n’y serai pas.»