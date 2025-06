Trump évoque l'idée d'un «changement de régime en Iran»

La guerre fait bondir le pétrole de plus de 4% en début d'échanges en Asie

Les cours du pétrole se sont envolés de 4% en tout début d'échanges asiatiques lundi avant de limiter leur hausse, après les frappes américaines du week-end en Iran et les menaces de représailles de Téhéran qui font redouter de graves perturbations de l'offre d'or noir.

Photo: Getty Images

Vers 00h30, heure suisse, le baril de WTI américain bondissait de 2,53% à 75,71 dollars après avoir grimpé jusqu'à plus de 77 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 2,42% à 78,87 dollars, après avoir bondi à plus de 81 dollars, au plus haut depuis six mois.

Source: AFP