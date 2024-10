Trump appelle Netanyahu: quel a été son rôle dans l'attaque contre l'Iran?

La Turquie appelle à «mettre fin à la terreur» créée par Israël

La Turquie a appelé samedi à «mettre fin à la terreur créée par Israël dans la région» et «condamné» les frappes israéliennes sur l'Iran, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Mettre fin à la terreur créée par Israël dans la région est devenu une tâche historique pour l'établissement de la sécurité et de la paix internationales», selon le communiqué.

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque israélienne contre l'Iran. En commettant un génocide à Gaza, en se préparant à annexer la Cisjordanie et en tuant des civils chaque jour au Liban, Israël a amené notre région au bord d'une plus grande guerre» a ajouté le ministère.

«Nous appelons la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour faire respecter la loi et arrêter le gouvernement Netanyahu» a-t-il poursuivi, en demandant que les «pays de la région et les acteurs extra régionaux adoptent une attitude rationnelle et prudente».