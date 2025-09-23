DE
FR

Le président passe à l'acte
Trump signe un décret classant les «Antifa» comme «organisation terroriste»

Le président américain Donald Trump a signé un décret classant le mouvement Antifa comme une «organisation terroriste». Cette décision intervient après l'assassinat du militant ultraconservateur Charlie Kirk, attribué par la droite à la gauche américaine.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Partager
Écouter
Donald Trump a signé un décret classant le «mouvement antifa» comme «organisation terroriste».
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a signé lundi un décret classant officiellement comme une «organisation terroriste» le mouvement «Antifa», qui rassemble des groupes se réclamant de l'antifascisme. Une mesure qui intervient au lendemain d'une cérémonie d'hommage au militant ultraconservateur assassiné Charlie Kirk.

Le mouvement Antifa, pour «antifasciste», s'apparente davantage à une mouvance qu'à un groupe organisé. C'est un terme généralement associé à une frange de l'extrême gauche et souvent évoqué par la droite et l'extrême droite à propos des violences dans les manifestations.

A lire aussi
Trump et Musk se rabibochent lors de l'hommage à Charlie Kirk
Des mois après leur clash
Trump et Musk se rabibochent lors de l'hommage à Charlie Kirk
Comment Donald Trump utilise TikTok pour draguer la Gen Z
Analyse
Retournement de veste
Comment Trump utilise TikTok pour draguer la Gen Z

Après l'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre, et sans en connaître immédiatement le mobile, la droite trumpiste avait rapidement désigné la gauche américaine comme responsable du climat de violence politique qui règne dans le pays. Elle a ainsi évoqué un «terrorisme intérieur» de gauche.

Aucune liste nationale

«Le problème de la violence vient de la gauche. C'est pour cela que Donald Trump vient de classer Antifa, un réseau de terroristes de gauche radicale qui vise à renverser le gouvernement par la violence (...), comme une organisation terroriste nationale», a expliqué lundi la Maison Blanche dans un communiqué. Dans le décret publié par la Maison Blanche, Antifa est aussi qualifié d'"anarchiste».

Le président américain avait déjà annoncé la semaine dernière son intention de classer comme tel ce mouvement. Les Etats-Unis n'ont à ce jour aucune liste d'"organisations terroristes nationales».

«Pas un groupe mais une idéologie»

Ses membres, souvent entièrement vêtus de noir, dénoncent le racisme, les idées d'extrême droite et ce qu'ils considèrent comme du fascisme, et estiment que des actions violentes sont parfois justifiées. En 2020, l'ancien directeur du FBI, Chris Wray, estimait en 2020 qu'elle n'était «pas un groupe ou une organisation, mais une idéologie». Ce mouvement est apparu aux Etats-Unis après la première élection de Donald Trump en 2016.

Figure de la droite ultraconservatrice américaine âgée de 31 ans, Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump auprès de la jeunesse. Il en profitait ainsi pour diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille.

Le suspect principal de son assassinat, Tyler Robinson, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d'"extrême gauche». Ce dernier, inculpé pour meurtre, avait dénoncé auprès de ses proches la «haine» véhiculée selon lui par M. Kirk et utilisé des munitions gravées d'inscription à tonalité antifasciste.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus