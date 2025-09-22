L'ancienne haine de Donald Trump pour Tiktok s'est transformée en un amour courtois. Il a reconnu le potentiel de conquête de la jeunesse que lui offre la plate-forme chinoise. Il s'agit maintenant de conclure un grand accord.

1/4 Trump a récemment annoncé un entretien avec le président chinois Xi Jinping pour discuter de l'accord sur TikTok aux Etats-Unis.

Guido Felder

Ça n'a plus aucun sens. Lors de son premier mandat, Donald Trump voulait interdire le service de vidéos courtes TikTok aux Etats-Unis. Aujourd'hui, il semble être devenu un grand fan de la plateforme chinoise.

Vendredi dernier, il avait annoncé un entretien téléphonique avec le président chinois Xi Jinping pour discuter de l'accord sur TikTok aux Etats-Unis. Et cet accord a de l'importance. Trump s'assure ainsi une influence sur 170 millions d'utilisateurs, dont plus d'un quart ont moins de 24 ans. Il y a toutefois un bémol.

Quel avenir pour TikTok?

Vendredi, un délai important a expiré à nouveau: Trump avait accordé mi-juin un sursis de 90 jours à l'exploitant chinois de TikTok, ByteDance, afin qu'il puisse trouver un acheteur aux Etats-Unis. Sans accord, Trump aurait débranché TikTok sur son territoire.

Mais désormais, l'avenir de TikTok aux Etats-Unis semble assuré. En effet, un accord ouvre la voie à la création d'une société responsable de la plateforme chinoise aux USA. Le consortium composé des géants de la technologie Oracle, Silver Lake et Andreessen Horowitz devrait en détenir 80%. On peut s'attendre à ce que les utilisateurs américains aient leur propre application.

Ligne directe avec les dirigeants de Tiktok

Trump peut se frotter les mains. D'une part, il peut exercer une influence directe grâce à un siège du gouvernement américain au conseil de surveillance. D'autre part, deux proches alliés, Larry Ellison, copropriétaire d'Oracle, et Marc Andreessen, sont aux commandes de la nouvelle société américaine.

« Le potentiel de désinformation et de manipulation, tel que nous le connaissons dans des Etats autoritaires comme la Chine et la Russie, est gigantesque Reto Vogt, directeur d'études Médias numériques & IA à l'école suisse de journalisme MAZ »

Les Chinois continueront également à avoir leur mot à dire dans la filiale américaine. Ainsi, ByteDance obtient une part minoritaire dans la société. De plus, l'algorithme central qui identifie les besoins des utilisateurs et qui fait le succès de Tiktok restera en Chine.

En raison de la peur de l'influence chinoise et de l'espionnage, Trump a voulu interdire la plateforme lors de son premier mandat aux Etats-Unis, mais il a échoué à cause d'une décision de justice. Il y a un an, le milliardaire républicain a même ouvert son propre compte, qui compte désormais plus de 15 millions de followers. Pourquoi ce revirement soudain?

170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis

Reto Vogt, directeur des études pour les médias numériques et l’intelligence artificielle au MAZ (Centre suisse de formation continue du journalisme de Lucerne), déclare à Blick: «Il est clair pour moi que Trump veut s'assurer une influence auprès des jeunes avec ce deal. Le potentiel de désinformation et de manipulation, tel que nous le connaissons dans des Etats autoritaires comme la Chine et la Russie, est gigantesque.»

Effectivement, TikTok compte environ 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis et est ainsi le numéro trois des réseaux sociaux – derrière Facebook et Instagram. Mais la qualité réside dans la jeunesse des utilisateurs: 27% sur Tiktok ont moins de 24 ans et 40% ont entre 25 et 34 ans.

Beaucoup de jeunes chez les démocrates

Si Trump cible les jeunes, c'est pour une bonne raison. Philipp Adorf, spécialiste des Etats-Unis à l'université de Bonn, déclare à Blick: «Depuis l'ère Obama, les jeunes électeurs sont fermement acquis aux démocrates. Même de petits gains dans ce groupe d'âge peuvent faciliter considérablement le chemin vers une majorité électorale.» Pour rappel, les élections de mi-mandat auront lieu le 3 novembre 2026.

Seul bémol pour Trump: l'algorithme reste en Chine. «Il lui manque donc un levier direct pour mettre en avant les contenus qui lui sont favorables», explique Philipp Adorf. Cela distingue nettement la situation de X, où l'influence du propriétaire Elon Musk sur les contenus diffusés n'est plus à prouver.

La guerre contre les médias continuent

Avec l'accord TikTok, Trump fait un pas de plus vers l'influence des médias. Ceux qui ne lui plaisent pas, comme le «Wall Street Journal» ou le «New York Times», sont couverts de plaintes à hauteur de plusieurs milliards. Il aussi menace les chaînes de télévision de leur retirer leur licence. Sous cette pression, la chaîne de télévision ABC a interrompu il y a peu le talk-show du célèbre présentateur Jimmy Kimmel en raison de ses déclarations sur l'attentat contre Charlie Kirk.

Même après la mainmise de Trump sur TikTok, la plateforme continuera de fonctionner comme auparavant pour les utilisateurs suisses. Il pourrait toutefois y avoir des répercussions si des interfaces sont créées entre l'application TikTok d'origine et la nouvelle application pour les Etats-Unis. Reto Vogt s'interroge: «Il sera alors intéressant d'observer comment et quels contenus des Etats-Unis seront visibles chez nous – et inversement.»