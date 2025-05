Six soldats tués dans une frappe russe sur un terrain d'entraînement militaire

Une attaque de missile russe a tué mardi six soldats ukrainiens et blessé plus de dix autres sur un terrain d'entraînement dans la région de Soumy (nord-est), frontalière de la Russie, a annoncé la garde nationale ukrainienne mercredi.

«Six soldats ont été tués et plus de dix blessés à la suite de l'attaque, alors qu'ils effectuaient des exercices au champ de tir», a indiqué la garde nationale dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le commandant de l'unité militaire touchée a été suspendu de ses fonctions et une enquête interne a été ouverte, a-t-elle ajouté.

Le ministère de la Défense russe avait déclaré mardi soir avoir effectué une «frappe de missile» balistique Iskander, sur «un camp d'entraînement» de l'armée ukrainienne. «Soixante-dix militaires dont 20 instructeurs, ainsi qu'un dépôt de munitions et 10 pièces d'équipement ont été détruits», a assuré le ministère de la Défense russe dans son communiqué.

