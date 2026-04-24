Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Washington met 10 millions sur la tête d’un chef de milice irakien
Le département d'Etat américain intensifie la pression sur les groupes pro-iraniens en Irak. Une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars est désormais offerte pour toute information cruciale permettant la capture ou l'identification d'Abu Alaa al-Walae, chef de la milice Kataib Sayyid al-Shuhada (KSS), un groupe chiite étroitement allié à l'Iran.
Les autorités américaines tiennent en effet Abu Alaa al-Walae et ses combattants pour responsables d'une série d'actes violents. Le communiqué officiel les accuse notamment d'avoir coordonné des attaques contre des bases militaires et des installations diplomatiques américaines en Irak et en Syrie. La milice est également soupçonnée d'être impliquée dans le meurtre de civils irakiens.
L'affaire al-Walae n'est pas un cas isolé. Il y a à peine dix jours, le département d'Etat américain offrait une prime identique de 10 millions de dollars pour la capture d'Ahmad al-Hamidawi, chef du Kataib Hezbollah. Il est accusé d'avoir ordonné des attaques massives contre des installations américaines au mois de mars.
En proposant ces récompenses importantes, Washington affiche une fermeté accrue envers les milices opérant en Irak. Le message est clair: quiconque s’attaque au personnel américain ou aux intérêts des Etats-Unis sera systématiquement visé.
Trump annonce une prolongation du cessez-le-feu au Liban de «trois semaines»
Donald Trump a annoncé jeudi une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban de «trois semaines» à l'issue d'une nouvelle session de pourparlers à la Maison Blanche entre représentants des deux pays, exprimant l'espoir qu'un accord de paix pourra être trouvé cette année.
«Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de TROIS SEMAINES», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social en rendant compte d'une réunion qui «s'est très bien déroulée». Il a aussi indiqué que les Etats-Unis «vont collaborer avec le Liban afin de l'aider à se protéger contre le Hezbollah» pro-iranien.
Avant les pourparlers, le Liban avait indiqué vouloir y réclamer une prolongation d'un mois de la trêve en vigueur depuis le 17 avril. S'exprimant ensuite devant les journalistes, Donald Trump a affirmé qu'il y avait une «très bonne chance» de parvenir à un accord de paix entre Israël et le Liban dès cette année et dit s'attendre à ce que les dirigeants israélien Benjamin Netanyahu et libanais Joseph Aoun se rencontrent «dans les semaines à venir».
Le président libanais a indiqué plus tôt qu'il «espérait pouvoir se rendre à Washington pour rencontrer le président Trump et le mettre au courant de la vérité sur ce qui se passe au Liban», affirmant qu'il n'avait jamais envisagé un contact avec le Premier ministre israélien.
Source: AFP
Rubio nie que les Etats-Unis tentent d'empêcher des joueurs iraniens de participer à la Coupe du monde
Les Etats-Unis, pays hôte, ne cherchent pas à exclure l'Iran de la Coupe du monde de football cet été, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, alors qu'un responsable américain a évoqué la possibilité de remplacer l'Iran, ravagé par la guerre, par l'Italie, qui ne s'est pas qualifiée.
«Le problème avec l'Iran, ce ne serait pas ses athlètes. Ce serait certaines des autres personnes qu'ils veulent faire venir avec eux», a déclaré Marco Rubio aux journalistes.
Source: AFP
Trump assure avoir tout son temps dans la guerre contre l'Iran
Donald Trump a assuré jeudi ne pas être pressé dans la guerre au Moyen-Orient, où le cessez-le-feu en vigueur depuis deux semaines entre Téhéran et Washington ne semble tenir qu'à un fil. Des médias iraniens ont rapporté des explosions en soirée à Téhéran, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 8 avril, qui devait prendre fin mercredi mais a été prolongé de manière unilatérale par les Etats-Unis.
Peu de temps auparavant, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, avait dit être prêt à reprendre la guerre, n'attendant que le feu vert de l'allié américain pour ramener l'Iran «à l'âge de pierre». Mais une source sécuritaire israélienne a déclaré à l'AFP que l'armée n'était pas en train d'attaquer l'Iran.
Alors que le porte-avion George HW Bush arrive à proximité du Moyen-Orient, portant à trois le nombre de porte-avions américains déployés dans la région, Donald Trump a assuré qu'il n'était pas pressé de mettre un terme aux hostilités. «J'ai tout le temps du monde, mais ce n'est pas le cas de l'Iran», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Lors d'un événement à la Maison Blanche, Donald Trump a ensuite affirmé ne pas avoir l'intention d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran, après avoir été interrogé à ce sujet par une journaliste. «Pourquoi utiliserais-je l'arme nucléaire alors que nous les avons complètement anéantis, de manière très conventionnelle?», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Le Hezbollah dit avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël
Le Hezbollah a annoncé jeudi avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël en réponse aux «violations» du cessez-le-feu par l'armée israélienne, alors que les ambassadeurs du Liban et d'Israël aux Etats-Unis doivent tenir une deuxième rencontre à Washington.
«Pour défendre le Liban et son peuple, et en réponse à la violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien et à ses attaques contre la ville de Yater, au sud du Liban», le Hezbollah a «ciblé la colonie de Shtula par une salve de roquettes», a indiqué le groupe pro-iranien dans un communiqué.
L'armée israélienne a déclaré avoir identifié et intercepté «plusieurs tirs provenant du Liban et ayant pénétré en territoire israélien».
Source: AFP
Donald Trump dit ne pas vouloir utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran
Donald Trump a dit jeudi ne pas avoir l'intention d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran, pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.
«Non, je ne l'utiliserais pas. Il ne devrait jamais être possible pour quiconque d'utiliser l'arme nucléaire», a dit le président américain, à qui une journaliste a demandé s'il envisageait de recourir à la bombe atomique.
«Nous n'en avons pas besoin. Pourquoi poser une question aussi stupide? Pourquoi utiliserais-je l'arme nucléaire alors que nous les avons complètement anéantis, de manière très conventionnelle?» a-t-il déclaré.
Source: AFP
Trump assure avoir «tout le temps du monde» concernant l'Iran
Donald Trump a assuré jeudi qu'il avait «tout le temps du monde» concernant la guerre au Moyen-Orient, au contraire de l'Iran selon lui, dans un message sur son réseau Truth Social.
«A tous ceux qui, toujours moins nombreux, lisent ces ratés du New York Times ou regardent les mensonges de CNN, qui pensent que je suis +pressé+ de mettre fin à la guerre (si on appelle ça comme ça) avec l'Iran, sachez que je suis sûrement la personne la moins sous pression à s'être jamais trouvée dans cette position. J'ai tout le temps du monde, mais ce n'est pas le cas de l'Iran», a écrit le président américain.
«Il n'y aura d'accord que lorsque ce sera pertinent et bon pour les Etats-Unis, nos alliés et, en réalité, le reste du monde», a-t-il affirmé.
Source: AFP
Le porte-avions américain George Bush arrive à proximité du Moyen-Orient
Le porte-avions américain George Bush navigue à proximité du Moyen-Orient, dans l'océan Indien, a indiqué l'armée américaine jeudi, portant à trois le nombre de ses bâtiments déployés dans la région.
Le porte-avions Bush «navigue dans l'océan Indien, dans la zone de responsabilité du commandement américain pour le Moyen-Orient, le 23 avril», a écrit l'armée américaine sur son compte X. Les porte-avions Ford et Lincoln ont eux été dépêchés précédemment au Moyen-Orient.
Source: AFP
Israël dément toute attaque sur Téhéran
Une source sécuritaire israélienne a déclaré jeudi soir à l'AFP que l'armée israélienne n'était pas en train d'attaquer l'Iran après que des médias iraniens ont fait état de tirs de la défense anti-aérienne dans l'ouest de la capitale iranienne. «Israël n'attaque pas actuellement l'Iran», a déclaré sans plus de détails cette source ayant requis l'anonymat.
Plus tôt jeudi, le ministre de la Défense israélienne avait déclaré qu'Israël était «prêt à reprendre la guerre contre l'Iran» et attendait le feu vert de Washington pour ramener ce pays «à l'âge de pierre».
Trump participera aux pourparlers entre Israël et le Liban
Donald Trump rencontrera les représentants du Liban et d'Israël lors d'une deuxième session de pourparlers à la Maison Blanche, a indiqué jeudi un responsable américain.
«Les pourparlers au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban se tiendront désormais à la Maison Blanche. Le président Trump accueillera les deux représentants à leur arrivée», a déclaré ce responsable sous le couvert de l'anonymat.
Explosions à Téhéran, le système de défense antiaérienne activé
Des explosions ont retenti jeudi soir à Téhéran où le système de défense antiaérienne a été activé, ont rapporté des médias iraniens pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec les Etats-Unis, le 8 avril.
D'après l'agence de presse officielle Irna, «des tirs de la défense antiaérienne ont été entendus» dans l'ouest de Téhéran. L'agence Mehr a elle indiqué que le système avait été activé contre «des cibles hostiles».
Une frappe israélienne au sud du Liban fait trois morts
Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait trois morts jeudi, a annoncé le ministère libanais de la Santé, malgré une trêve de dix jours dans le conflit israélo-libanais.
Le ministère a précisé dans un communiqué que cette frappe s'était abattue «sur la route de Choukine, dans le district de Nabatiyé», à plus de 30 kilomètres au nord d'Israël, tandis qu'une autre, menée à Yater, à plus de quatre kilomètres au nord d'Israël, a fait deux blessés, dont un enfant.
Ces attaques surviennent quelques heures avant la deuxième rencontre entre les ambassadeurs du Liban et d'Israël à Washington, au cours de laquelle Beyrouth devrait demander une prolongation du cessez-le-feu.
Source: AFP