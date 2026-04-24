Washington met 10 millions sur la tête d’un chef de milice irakien

Le département d'Etat américain intensifie la pression sur les groupes pro-iraniens en Irak. Une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars est désormais offerte pour toute information cruciale permettant la capture ou l'identification d'Abu Alaa al-Walae, chef de la milice Kataib Sayyid al-Shuhada (KSS), un groupe chiite étroitement allié à l'Iran.

Les autorités américaines tiennent en effet Abu Alaa al-Walae et ses combattants pour responsables d'une série d'actes violents. Le communiqué officiel les accuse notamment d'avoir coordonné des attaques contre des bases militaires et des installations diplomatiques américaines en Irak et en Syrie. La milice est également soupçonnée d'être impliquée dans le meurtre de civils irakiens.

L'affaire al-Walae n'est pas un cas isolé. Il y a à peine dix jours, le département d'Etat américain offrait une prime identique de 10 millions de dollars pour la capture d'Ahmad al-Hamidawi, chef du Kataib Hezbollah. Il est accusé d'avoir ordonné des attaques massives contre des installations américaines au mois de mars.

En proposant ces récompenses importantes, Washington affiche une fermeté accrue envers les milices opérant en Irak. Le message est clair: quiconque s’attaque au personnel américain ou aux intérêts des Etats-Unis sera systématiquement visé.