Trump renonce à nommer Elise Stefanik au poste d'ambassadrice à l'ONU, ce qui aurait nécessité la démission de l'élue républicaine de la chambre basse du Congrès. Photo: Rod Lamkey

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a annoncé jeudi renoncer à nommer l'élue new-yorkaise Elise Stefanik comme ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, déclarant ne pas vouloir «prendre de risque» face à la fine majorité dont disposent les républicains à la Chambre des représentants.

La confirmation d'Elise Stefanik à ce poste aurait nécessité sa démission comme élue de la chambre basse du Congrès et la tenue d'une élection partielle dans sa circonscription de l'Etat de New York. Le président américain a donc préféré éviter le risque d'éroder la marge de manoeuvre de son parti, et a affirmé sur sa plateforme Truth Social qu'il était «essentiel de maintenir CHAQUE siège républicain au Congrès».

Après les démissions récentes de deux élus républicains de Floride, des élections partielles doivent avoir lieu mardi pour les remplacer. Mais alors qu'ils avaient confortablement remporté ces sièges en novembre, les républicains s'inquiètent des sondages qui donnent le démocrate Josh Weil au coude-à-coude avec leur candidat Randy Fine dans l'une de ces circonscriptions.