Une école juive à Toronto a été visée une nouvelle fois par des tirs. (image d'illustration) Photo: imago/ZUMA Press

AFP Agence France-Presse

Une école juive de Toronto a été visée pour la troisième fois cette année par des tirs, qui n'ont pas fait de blessés, a annoncé vendredi la police, sur fond de tensions liées à la guerre à Gaza.

Peu après 02h00 du matin (07H00 GMT), des coups de feu ont été tirés contre l'école primaire pour filles Bais Chaya Mushka, dans le quartier de North York, dans le nord de la ville. «Aucun blessé n'est à signaler», a déclaré la police de Toronto sur le réseau social X.

«trop, c'est trop»

Le même établissement avait été visé par deux attaques similaires en octobre et en mai. Un adolescent et un homme ont depuis été arrêtés et inculpés en octobre. «Trop, c'est trop. L'antisémitisme et les attaques antisémites n'ont pas leur place à Toronto», a réagi sur X Olivia Chow, la maire de Toronto. «Nos valeurs communes sont menacées. Assez, c'est assez!», a pour sa part déclaré le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (Cija).

Cet incident survient après un incendie criminel mercredi dans une synagogue de Montréal. Le Premier ministre, Justin Trudeau, avait dénoncé une «odieuse attaque antisémite», et le président israélien, Isaac Herzog, avait exhorté le gouvernement canadien à «agir de manière décisive et à montrer qu'une telle haine n'est pas tolérée.»