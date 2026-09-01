Israël affirme avoir arrêté mardi à Gaza le chef de la sécurité intérieure du Hamas, Moueïn al-Arabid. L'opération militaire a fait quatre morts, dont trois enfants, selon des sources palestiniennes.

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé mardi que les forces israéliennes avaient arrêté le chef de la sécurité intérieure du mouvement islamiste palestinien Hamas lors d'une opération à Gaza. Le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations, mais les secouristes palestiniens et des témoins avaient fait état plus tôt mardi d'une opération militaire israélienne particulièrement intense ayant fait quatre morts, dont trois enfants, dans l'ouest de Gaza-ville.

Selon M. Netanyahu, les forces israéliennes ont «arrêté aujourd'hui, près de son domicile à Gaza, le chef de la sécurité intérieure du Hamas». Ni M. Netanyahu, ni l'armée israélienne n'ont nommé ce haut responsable selon eux arrêté. Plusieurs médias israéliens le présentent comme Moueïn al-Arabid.

«Il s'agit de l'un des plus hauts responsables du Hamas. Il était chargé de dissimuler et de déplacer nos otages, de cacher des hauts responsables du Hamas, ainsi que de renforcer les capacités de l'organisation terroriste et de tenter de restaurer ses capacités opérationnelles», a ajouté le Premier ministre, selon un communiqué de son bureau.

Enfants tués

Tôt mardi, une dizaine de frappes, ainsi que des tirs nourris de drones, ont visé l'ouest de Gaza-ville, principale localité du territoire, ont indiqué à l'AFP un témoin et une source sécuritaire palestinienne. La Défense civile de Gaza, service de secours qui opère sous l'autorité du Hamas, a fait état de quatre morts, dont trois enfants, et sept blessés à la suite de frappes menées par «des avions de chasse de l'armée israélienne».

L'armée et le Shin Bet (sécurité intérieure israélienne) ont affirmé dans un communiqué conjoint que «des forces spéciales du Shin Bet sont entrées dans un bâtiment situé dans le secteur de Gaza-ville et ont appréhendé le chef de la sécurité intérieure du Hamas dans la bande de Gaza». «Au cours de l'opération, l'armée de l'air israélienne a frappé plusieurs cibles dans le secteur afin d'éliminer les menaces pesant sur les forces engagées», ajoute le communiqué.

L'arrestation n'a pas été confirmée par le Hamas. Une source sécuritaire à Gaza a affirmé à l'AFP qu'une opération israélienne visant à capturer un cadre du mouvement avait été «mise en échec», sans toutefois dire qui était la cible.

Une autre source sécuritaire à Gaza a elle aussi affirmé que l'armée israélienne avait échoué à capturer sa cible, mais qu'un autre responsable du Hamas de moindre envergure avait été appréhendé à sa place.

Frappes quotidiennes

Les témoignages recueillis sur place après l'opération font état d'une brusque éruption de violence. «Une jeep s'est arrêtée au milieu de la rue et a commencé à tirer sans distinction dans toutes les directions pendant une quinzaine de minutes», selon Wafika al-Helou, qui vit dans une tente dans le quartier visé. «C'était terrifiant». Les frappes israéliennes sur Gaza se poursuivent quasi quotidiennement en dépit d'un cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025 et négocié sous l'égide des Etats-Unis.

En plus des quatre morts à Gaza-ville, deux personnes, dont un enfant, ont été tuées mardi dans le centre de Gaza par des tirs israéliens, a déclaré l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa.

Les opérations israéliennes ont fait au moins 1318 morts depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. L'armée israélienne a fait état de cinq morts dans ses rangs sur la même période, ainsi que d'un employé civil sous contrat.