Un migrant est mort et 18 autres ont été secourus au large de l'îlot de Farmakonissi en mer Égée. Abandonnés par leur passeur, ces migrants afghans venaient des côtes turques. Les garde-côtes grecs poursuivent les recherches pour d'éventuels disparus.

AFP Agence France-Presse

La police portuaire grecque a annoncé dimanche avoir trouvé un migrant mort au large de l'îlot de Farmakonissi en mer Egée et secouru dix-huit personnes abandonnées par leur passeur en provenance des côtes proches turques.

«L'homme a été repêché inconscient samedi soir au large de Farmakonissi tandis que trois enfants, accompagnés d'une personne du groupe, ont dû être transférés à Athènes où ils ont été hospitalisés», a indiqué à l'AFP une responsable du bureau de presse des garde-côtes sans donner plus de détails. «Le reste des rescapés, 14 Afghans au total, ont été transférés sains et saufs dans le camp d'accueil de Leros», une île proche, selon cette responsable.

Selon les témoignages des rescapés, leur passeur les a abandonnés samedi soir au large des côtes d'Agathonissi avant de rebrousser chemin vers la Turquie. Les garde-côtes effectuent des recherches depuis samedi soir pour s'assurer qu'il n'y a pas de personnes portées disparues parmi le groupe de migrants.

Situées aux confins du sud-est de l'Europe, en Méditerranée orientale, les îles grecques sont un passage habituel pour migrants et demandeurs d'asile en provenance surtout de l'Asie et du Moyen-Orient et à destination de l'Europe occidentale. Les victimes sont fréquentes lors de cette traversée périlleuse comme sur l'ensemble de la Méditerranée, l'une de principales routes migratoires où 2452 décès ont été documentés en 2024, selon l'ONU.