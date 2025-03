Trois enfants et une femme hospitalisés

Quatre personnes, dont trois enfants, ont été poignardées lundi matin (heure locale) dans la banlieue de Sydney. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Hengy

Un incident grave a secoué la banlieue de Baulkham Hills, à l'ouest de Sydney, tôt lundi matin (heure locale). Comme le rapporte le «Sydney Morning Herald», les services de secours ont été appelés vers 5h20 dans une maison de Jamieson Avenue après que plusieurs personnes aient été blessées par arme blanche.

Les victimes se connaissaient

À leur arrivée, les agents du «Hills Police Area Command» ont trouvé quatre personnes blessées. Parmi elles, un garçon de 10 ans, deux filles de 13 et 16 ans et une femme de 46 ans. Toutes les victimes présentaient des blessures à l'arme blanche et ont reçu les premiers soins par les ambulanciers du NSW Ambulance Service avant d'être transportées dans un état stable au Westmead Hospital.

Selon la police, les blessés se connaissaient. Les circonstances exactes de l'incident ne sont toutefois pas encore claires. Un relevé d'indices a été effectué sur les lieux et une enquête a été ouverte. Aucun autre détail sur le déroulement des faits ou sur d'éventuels suspects n'a été communiqué pour l'instant.