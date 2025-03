1/5 La «Airport Theory» ne se passe pas toujours bien, comme pourrait en témoigner cette influenceuse. Photo: Tiktok / @jenny_kurtzz

Gabriel Knupfer

TikTok ne cessera jamais de nous inspirer et de nous... surprendre. La dernière tendance douteuse qui nous vient tout droit du fameux réseau est la «Airport Theory», ou comment se donner tous les moyens de rater son vol. L'idée? Arriver délibérément en retard à l'aéroport, et réussir à prouver la «théorie» selon laquelle 15 minutes suffisent pour passer les contrôles et arriver à la porte d'embarquement.

Des vidéos sur cette «théorie» ont été visionnées des centaines de millions de fois ces dernières semaines, comme l'a notamment rapporté le «New York Post». Un TikToker a même réussi à traverser l’aéroport d’Atlanta, soit le plus fréquenté au monde, en seulement 15 minutes.

Mais la prétendue preuve de la «Airport Theory» du tiktoker Michael DiCostanzo présente plusieurs failles: l’influenceur voyageait sans bagages et avait au préalable effectué le TSA PreCheck, un programme permettant aux voyageurs de passer plus rapidement les contrôles de sécurité aux États-Unis.

De nombreux vols manqués

Il est évident que l'expérience ne peut pas toujours bien se passer: selon le site web de voyage Netflights, le nombre de recherches Google sur «J'ai raté mon vol» a augmenté de 645% en février, comme l'a écrit le «New York Post». L'influenceuse Jenny Kurtz a également raté son vol pour la même raison, comme elle l'a documenté dans une vidéo visionnée 19 millions de fois. Sa conclusion: «Je ne le recommanderais pas.» Peu surprenant.

« 15 minutes ne sont pas réalistes et ne sont pas recommandées comme temps d'arrivée Le point de vue de l'aéroport de Zurich »

Et que pense l'aéroport de Zurich de la «théorie de l'aéroport»? «L'aéroport de Zurich dispose de trajets courts. Mais 15 minutes ne sont pas réalistes et ne sont pas recommandées comme temps d'arrivée», a déclaré une porte-parole. «Nous ne constatons actuellement aucun effet d'une telle tendance et recommandons vivement à nos passagers de respecter le temps d'arrivée recommandé à l'aéroport.»

Prévoir de la marge!

L'heure d'arrivée varie en fonction du vol et dépend également de l'enregistrement ou non des bagages et il peut être consulté sur le site web de l'aéroport pour chaque vol. Une règle à retenir, valable dans tous les aéroports est de venir deux heures avant le départ pour les vols européens et trois heures avant le départ pour les vols long-courriers. Autrement dit, on joue la carte de la sécurité, au risque de perdre plus de temps qu'autre chose.