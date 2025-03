Plus de 200 kg de cocaïne saisis dans des valises à Paris

Plus de 200 kg de cocaïne ont été saisis à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle mardi, lors d'un vol en provenance de Fort-de-France. Six voyageurs transportant la drogue dans douze valises ont été interpellés, marquant une saisie record pour ce type d'opération.

Six personnes ont été interpellées après une saisie de 200 kilos de cocaïne. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Plus de 200 kilos de cocaïne transportés dans des valises ont été saisis mardi à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à l'arrivée d'un vol en provenance de Fort-de-France, soit une prise record sur des voyageurs pour cette drogue, ont indiqué vendredi les douanes à l'AFP.

Les contrôles ont été renforcés en cette période de carnaval aux Antilles et de fréquentation à la hausse et les pains de drogue étaient répartis dans douze valises transportées par six voyageurs qui ont été interpellés, a détaillé Gilbert Beltran, directeur interrégional des douanes des aéroports parisiens.

Six interpellations

«Alors que souvent, quand il s'agit de deux ou trois voyageurs, on a toujours un élément qui nous permet de les relier, là, absolument rien ne nous permettait de relier les voyageurs entre eux, les modèles de valises étaient complètement différentes. Il n'y avait aucun point commun», ajoute-t-il.

«Les six individus interpellés à Roissy avec dans leurs valises respectives plus de 200 kilos de stupéfiants sont déférés en vue d'une ouverture d'information» samedi, a indiqué le parquet de Bobigny, sollicité par l'AFP.

Des cas réguliers

La valeur estimée de ce chargement dépasse les 6 millions d'euros avant la revente au détail, si l'on se base sur le prix de gros moyen évalué à 30'000 euros le kilo en France en 2024. Au détail, la cocaïne se revend en moyenne à 58 euros le gramme en 2024, selon une source policière, un chiffre en baisse comparé à 2023 où le prix au gramme s'élevait à 65 euros.

Les cas de «multipasseurs» sont «très réguliers» dans les aéroports parisiens, certains dissimulant la drogue scotchée sous leurs vêtements, dans des bagages ou carrément ingérée, «mais on n'a jamais eu la répétition comme ça» avec 211,7 kg répartis dans douze valises, relève le directeur interrégional des douanes.

Saisie record à Dunkerque

La marchandise totale transportée pourrait être supérieure, car une fois tous les douaniers occupés mardi à gérer les retenues et les relations avec les autorités judiciaires, «le contrôle du vol s'est arrêté parce qu'on n'avait plus de ressources disponibles pour faire le contrôle des autres» passagers, indique Gilbert Beltran.

Cette saisie fait suite à celle record réalisée par la douane française le week-end dernier dans le port de Dunkerque et à laquelle ont notamment participé des agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

Au total, 9,874 tonnes de cocaïne ont été saisies, pour un montant estimé par les douanes à plus de 660 millions d'euros sur le marché illicite de la revente. Il s'agit de «la plus importante saisie de cocaïne jamais réalisée sur le territoire national», indique la douane dans un communiqué vendredi.

Plus de 53 tonnes saisies

Par ailleurs, au péage du Capitou et sur la A8, «en l'espace de seulement 30 heures, les douaniers de la direction d'Aix-en-Provence ont saisi un total de 65 kg de cocaïne grâce à deux affaires réalisées les 25 et 27 février derniers», ajoute le texte.

Fabriquée en Colombie, au Pérou et en Bolivie, la cocaïne profite ces dernières années des côtes vénézuéliennes pour quitter le continent sud-américain et, via la Martinique et la Guadeloupe mais aussi la République dominicaine, se déverser sur le marché européen, devenu l'un des plus prospères, devant les États-Unis.

Un total de 53,5 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités françaises en 2024, soit une augmentation de 130% comparé à 2023 (23 tonnes).