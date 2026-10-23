Un homme a tiré dans la rue vendredi matin à Trappes et à La Verrière (Yvelines), tuant une personne et en blessant quatre, a-t-on appris de source policière. L'homme a été interpellé rapidement par des policiers à Coignières (Yvelines), a précisé la source policière, indiquant que les faits s'étaient produits vers 10H30.
Selon la préfecture des Yvelines, les secours sont en cours d'intervention et le bilan «n'est pas stabilisé». Sollicité par l'AFP, le parquet de Versailles n'a pas commenté dans l'immédiat.
Le Parquet national antiterroriste (Pnat) se place «en observation», a annoncé le Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur X. «Ce vendredi matin, un individu a tiré depuis son véhicule sur plusieurs personnes croisées sur son chemin, à Trappes et à La Verrière», a écrit sur Instagram le maire de Trappes, Ali Rabeh.
«La Ville mettra en place, dans les toutes prochaines heures une cellule d'aide psychologique», a ajouté l'édile.
«Il y a eu de nombreux tirs à travers différents quartiers de la ville», a expliqué Ali Rabeh à BFMTV, évoquant un tireur, qui, «manifestement tirait au hasard et avait envie de faire un carnage».