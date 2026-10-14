Le collégien de 14 ans soupçonné d’avoir tiré sur un principal et une enseignante à Aubagne reconnaît les faits, mais nie avoir voulu tuer, selon le parquet antiterroriste. Sa détention provisoire a été requise.

Le suspect de 14 ans reconnaît les faits mais conteste «avoir voulu tuer»

Le suspect de 14 ans reconnaît les faits mais conteste «avoir voulu tuer»

AFP Agence France-Presse

Le collégien de 14 ans qui a tiré sur un principal et une enseignante à Aubagne (Bouches-du-Rhône) reconnaît «la matérialité des faits» mais conteste «avoir voulu tuer les personnes ciblées», a indiqué mercredi le parquet antiterroriste.

Le suspect a aussi invoqué une «volonté de vengeance en raison d'un harcèlement des professeurs et ses camarades» non corroboré à ce stade des investigations, précise le Pnat dans son communiqué. L'adolescent est présenté mercredi à trois juges d'instruction antiterroristes en vue de sa mise en examen. Sa détention provisoire a été requise.

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