AFP Agence France-Presse
Le collégien de 14 ans qui a tiré sur un principal et une enseignante à Aubagne (Bouches-du-Rhône) reconnaît «la matérialité des faits» mais conteste «avoir voulu tuer les personnes ciblées», a indiqué mercredi le parquet antiterroriste.
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Le suspect a aussi invoqué une «volonté de vengeance en raison d'un harcèlement des professeurs et ses camarades» non corroboré à ce stade des investigations, précise le Pnat dans son communiqué. L'adolescent est présenté mercredi à trois juges d'instruction antiterroristes en vue de sa mise en examen. Sa détention provisoire a été requise.
Développement suit.