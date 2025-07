Arrêté en Turquie, Ismail Abdo était visé par un mandat d'arrêt international depuis 2024. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le chef de l'une des plus grandes organisations criminelles de Suède, accusé d'être à l'origine d'une recrudescence des crimes violents, a été arrêté en Turquie, a annoncé la police suédoise vendredi.

«Dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre en Turquie, la police turque a arrêté aujourd'hui un Suédois qui, depuis de nombreuses années, est soupçonné de crimes liés à la drogue et d'être l'instigateur de crimes violents en Suède», a déclaré la police dans un communiqué.

Mandat d'arrêt international depuis 2024

La police n'a pas identifié l'homme, mais selon les médias suédois il s'agit d'Ismail Abdo, 35 ans, chef de l'organisation criminelle Rumba. Ismail Abdo est l'un des criminels les plus recherchés de Suède et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis 2024.

La justice suédoise a indiqué dans un communiqué que l'homme arrêté, sans faire mention de son identité, ne pouvait être extradé en Suède. Il est détenteur de la nationalité turque.

Fusillades fréquentes

Le pays scandinave, autrefois réputé pour son faible taux de criminalité, lutte pour endiguer le crime organisé. De fréquentes fusillades et attaques à la bombe rongent le pays ces dernières années.

Les réseaux criminels sont impliqués dans le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, la fraude aux prestations sociales et les fusillades et attentats dans le pays ces dernières années. Selon la police suédoise, les chefs de ces réseaux criminels opèrent de plus en plus souvent depuis l'étranger, orchestrant les meurtres et les attaques via les médias sociaux et recrutant souvent des mineurs.

Guerre avec un ex-associé

Ismail Abdo a dirigé le réseau criminel Foxtrot avec Rawa Majid, l'autre criminel le plus recherché de Suède. Tous les deux sont soupçonnés d'avoir contrôlé une grande partie du marché suédois de la drogue. Mais ils se sont brouillés en 2023, déclenchant des violences, notamment le meurtre de la mère d'Ismail Abdo, abattue en septembre 2023 dans un acte de vengeance.

Selon la base de données mondiale Statista, la Suède se situait en 2022 au troisième rang européen pour le nombre d'homicides par arme à feu pour 100'000 habitants, derrière le Monténégro et l'Albanie.