Le journaliste suédois Joakim Medin a été arrêté à Istanbul et accusé de terrorisme et d'insulte au président Erdogan en raison de liens présumés avec le PKK et d'une manifestation en Suède.

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le journaliste suédois Joakim Medin, arrêté et placé en détention à Istanbul, est accusé de «terrorisme» et «d'insulte au président» Recep Tayyip Erdogan, ont indiqué dimanche les autorités turques. «Recherché pour les crimes 'd'appartenance à une organisation terroriste armée' et 'insulte au président', l'individu a été arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul le 27 mars 2025 et incarcéré le 28 mars», a précisé le centre de lutte contre la désinformation du gouvernement turc, dénonçant notamment sa participation à une manifestation du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) à Stockholm.

«Ce mandat d'arrêt n'a rien à voir avec des activités journalistiques», a assuré le gouvernement, alors qu'un reporter de la BBC a été expulsé et au moins une dizaine de journalistes turcs arrêtés pour avoir couvert la contestation qui secoue la Turquie depuis l'arrestation du maire d'Istanbul, le 19 mars. Joakim Medin, reporter du journal Dagens ETC, a été arrêté jeudi soir à sa sortie d'avion puis placé en détention vendredi soir, selon les médias turcs. Mais les autorités turques n'avaient pas confirmé. Le rédacteur en chef du journal, Andreas Gustavsson, précisant n'avoir «aucune nouvelle» du journaliste avait rejeté les accusations de terrorisme rapportées par les médias turcs à son propos. Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie et ses alliées occidentaux.

De prétendues liaisons avec le PKK en cause

Joakim Metin est accusé d'avoir participé «le 11 janvier 2023 à une manifestation organisée par les partisans de l'organisation terroriste PKK/KCK à Stockholm», lors de laquelle une marionnette figurant le chef de l'Etat turc aurait été moquée. «Le Bureau d'enquête sur les crimes terroristes du parquet général d'Ankara a ouvert une enquête sur l'incident le 13 janvier 2023» à l'encontre de «quinze suspects, dont Medin» précise le centre de lutte contre la désinformation. En outre, le journaliste est accusé d'avoir «fourni des contacts entre l'organisation terroriste PKK/KCK et la presse».

La manifestation dont il est fait état s'était tenue lors des discussions sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN, à laquelle Ankara avait résisté en arguant de la mansuétude supposée de Stockholm envers les partisans du PKK. Les manifestations pro-kurdes s'étaient alors multipliées en Suède pour dénoncer un accord entre les autorités suédoises et turques pour lever les préventions d'Ankara. Lors de l'une d'elles, une marionnette figurant le président Erdogan avait été suspendue.

Le ministère turc des Affaires étrangères avait émis une protestation et exigé de la Suède qu'elle prenne des mesures. La Suède avait finalement rejoint l'Alliance Atlantique en mars 2024 après vingt mois de négociations pour lever le véto turc.