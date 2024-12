1/2 La Suisse a gelé les fonds de la famille de Bachar al-Assad il y a plus de dix ans déjà. Photo: IMAGO/SNA

Robin Wegmüller

Environ 99 millions de francs d'avoirs syriens sont actuellement gelés sur des comptes bancaires suisses. Le Conseil fédéral avait bloqué les fonds peu après le début de la guerre civile syrienne en 2011 en réaction à la violente répression de la population civile.

Au total, 318 personnes privées sont concernées par les sanctions financières. Outre le président déchu, les sanctions visent également son épouse et d'autres membres de sa famille. Des documents judiciaires montrent désormais comment certains parents d'Assad ont voulu obtenir l'argent et comment les autorités suisses ont réagi. Les titres de CH Media ont été le premier à en parler.

Mohamad Makhlouf, l'oncle

Dans les années 1960, Mohamad Makhlouf était encore un employé ordinaire de la compagnie aérienne syrienne. Lorsque son beau-frère Hafez al-Assad – le père de Bachar – est arrivé au pouvoir, il a lui aussi fait partie du régime oppressif. Alors que les Assad dirigeaient la politique, la famille Makhlouf contrôlait l'économie. Les ressources pétrolières syriennes, l'office national du tabac et la banque nationale tombent sous son joug. En peu de temps, Mohamad est devenu l'un des hommes les plus riches de Syrie.

En 2002, il ouvre son premier compte en Suisse, auprès d'une filiale genevoise de la banque privée britannique HSBC. A cette occasion, il s'est identifié avec un passeport diplomatique qui le désignait comme «directeur général au ministère de l'économie».

Dix ans plus tard, le Tribunal administratif fédéral a stoppé une transaction financière suspecte. Lorsque la Suisse a introduit les sanctions, Mohamad Makhlouf a voulu retirer rapidement dix millions de dollars pour sa femme Ghada Adib Mhana – déclarés comme «investissement» en Syrie. Mohamad Makhlouf était la figure centrale de la liste des sanctions suisses. Mort en 2020 du Covid-19, sa femme a pu récupérer l'un de ses comptes bancaires.

Ghada Adib Mhana, la tante

«Je mène une vie paisible, digne d'une femme de mon âge», écrit Ghada Adib Mhana dans sa plainte déposée en 2022 contre le Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall. Elle aussi a tenté de récupérer ses fonds gelés. Ghada Adib Mhana est la veuve par alliance de l'oncle de Bachar al-Assad, Mohamad Makhlouf.

Dans sa plainte, la veuve a fait valoir qu'elle n'avait plus rien à voir avec la politique et l'économie syriennes. Depuis 2016, elle mène une vie autonome. Elle veut quitter le pays et ouvrir un dernier chapitre à Dubaï. Juste avant qu'elle ne retire ses fonds, la Suisse l'avait inscrite sur la liste des sanctions. Elle a alors porté plainte, estimant que ces mesures n'étaient pas justifiées du seul fait qu'elle appartenait à la famille Makhlouf.

Le tribunal l'a déboutée, comme le montre clairement le jugement. Comme Ghada Adib Mhana forme toujours une communauté conjugale avec Makhlouf, elle est toujours liée au système financier. En outre, les autorités suisses voulaient éviter que les fonds ne passent à la génération suivante.

Rami Makhlouf, le cousin

Rami Makhlouf est le fils du couple déjà mentionné plus haut et, par conséquent, le cousin de Bachar al-Assad. Lorsque Bachar a pris le pouvoir des mains de son père, les Makhlouf ont également transmis la direction économique à la génération suivante. Rami contrôlait des sociétés d'aviation, de pétrole, de construction, d'importation et d'immobilier.

Il est devenu l'homme le plus riche de Syrie avec une fortune estimée à trois milliards de dollars. Il ressort d'une décision du Tribunal administratif fédéral de 2015 qu'il fait lui aussi partie de la liste des sanctions.

Hafez Makhlouf, un autre cousin

Le frère cadet de Rami, Hafez Makhlouf, figure également sur la liste des sanctions. Selon les autorités suisses, trois millions de francs lui appartenant sont gelés. Ses fonds sont également déposés à la banque HSBC à Genève.

Lorsqu'il a tenté de débloquer ces fonds, il s'est présenté au département suisse de l'économie comme un homme inoffensif. Il a affirmé n'avoir dirigé que le plus petit département des services secrets syriens. Une noble tâche en apparence. Mais la justice suisse n'est pas restée dupe bien longtemps. Selon le jugement, il occupait une position importante dans l'appareil de répression: en tant qu'homme influent des services secrets, il dirigeait une milice qui réprimait brutalement les manifestations.