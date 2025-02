Une alerte à la bombe a forcé un avion d'American Airlines à se dérouter vers Rome. Le vol New York-New Delhi avec 199 passagers a atterri à Fiumicino où tous les voyageurs ont été évacués et assistés.

Le vol AA292 d'American Airlines est stationné sur le tarmac de l'aéroport Leonardo Da Vinci à Fiumicino, en Italie, le 23 février 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un avion d'American Airlines, le vol AA 292, a été dérouté dimanche vers Rome à la suite d'une alerte à la bombe et a atterri à l'aéroport romain de Fiumicino, a indiqué une source aéroportuaire à l'AFP.

Le Boeing avec 199 passagers à bord était parti de New York et se dirigeait vers New Delhi quand l'alerte à la bombe l'a contraint à changer sa route et se poser à Fiumicino, où «tous les passagers ont débarqué et reçoivent de l'assistance», selon la même source.