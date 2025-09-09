DE
Polémique à West Point
Tom Hanks, nouvelle cible de la croisade anti-woke de Trump

Le président américain Donald Trump s'en prend à Tom Hanks, le traitant de «woke». Il applaudit l'annulation d'un prix destiné à l'acteur par l'Académie militaire de West Point, poursuivant sa campagne contre les personnalités et institutions progressistes.
Publié: 20:44 heures
Le président américain critique les opinions politiques de l'acteur Tom Hanks.
Photo: FilmMagic
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Donald Trump n'en finit plus avec son offensive contre les «woke». Le dernier à en avoir fait les frais: la star américaine Tom Hanks. Dans un post publié le lundi 8 septembre sur son réseau Truth Social, Donald Trump s'est félicité après que l'association d'anciens élèves de l'Académie militaire de West Point (WPAOG) a annulé une cérémonie de remise de prix en l'honneur de l'acteur. 

«Nous n'avons pas besoin que des lauréats WOKE et destructeurs reçoivent nos précieux prix américains», estime le président américain. Et d'ajouter: «Espérons que les Oscars, et autres fausses cérémonies de remise de prix, revoient leurs normes et pratiques au nom de l'équité et de la justice». 

L'association avait initialement décidé de récompenser Tom Hanks pour sa représentation des vétérans américains tout au long de sa carrière, avec son apparition dans des films comme «Il faut sauver le soldat Ryan», «Forrest Gump» et «USS Greyhound», ainsi que pour son soutien financier à divers mémoriaux. 

La réaction de Donald Trump s'explique par le fait que la célébrité est considérée comme faisant partie de ses opposants politiques, ayant apporté activement son soutien à des démocrates tels que Barack Obama, Hillary Clinton ou Kamala Harris. 

Une croisade contre les woke

Les attaques du président américain contre des institutions ou personnalités progressistes, qu'il qualifie fissa de «woke» pour les discréditer, sont monnaie courante. Après avoir ordonné des coupes budgétaires contre Harvard qu'il qualifie de «dérive woke», avoir banni des livres «anti-américains» des rayons scolaires et avoir lancé une croisade contre les musées américains qui ne collent pas à sa vision de l'esclavage et des Etats-Unis, Donald Trump pousse les entreprises à abandonner leurs programmes d'égalité EDI (Equity, Diversité, Inclusion). 

Après le revirement de Facebook, c'est au tour de l'industrie du cinéma – Hollywood et Pixar en tête – de faire marche arrière. Alors que les studios avaient produit des films avec de meilleures représentations des minorités et des LGBTQ+, plusieurs d'entre eux ont renoncé à leur programme EDI, comme Paramount, et ont relégué au second plan leurs films progressistes.

Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
