Cette montre de poche sera mise aux enchères au Royaume-Uni le 26 avril. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une montre de poche, des billets et de l'argent trouvés dans les affaires de passagers du Titanic vont être vendus aux enchères au Royaume-Uni le 26 avril.

La montre a été retrouvée dans les effets personnels d'un passager danois de deuxième classe, Hans Christensen Givard, qui faisait partie des 1.500 personnes décédées dans le naufrage du paquebot, qui a coulé après avoir heurté un iceberg en 1912. Son corps a été repêché dans l'Atlantique Nord et enterré à Halifax, au Canada, le 10 mai 1912.

Son propriétaire avait 27 ans

Dans les poches de Hans Christensen Givard, se trouvaient un livret d'épargne, des clés, de l'argent liquide dans un portefeuille, une boussole, un passeport et la montre de poche, dont la valeur est estimée pour les enchères à environ 50'000 livres sterling (58'350 euros).

Ces objets avaient été rendus à sa famille après le naufrage. Ce sont ses descendants qui vendent la montre. Hans Christensen Givard, qui avait 27 ans, se rendait aux Etats-Unis avec deux amis qui sont également morts dans le naufrage.

«Le mouvement de la montre est figé dans le temps au moment où les eaux froides de l'Atlantique Nord ont englouti non seulement son propriétaire mais aussi le paquebot le plus célèbre de tous les temps, le Titanic, le 15 avril 1912», a dit Andrew Aldridge, de la maison d'enchères Henry Aldridge and Son.

Parmi les autres objets de la vente se trouvent une lettre, une médaille appartenant à un passager suédois de première classe, Erik Gustaf Lind, ainsi qu'un rare ticket de troisième classe ayant appartenu à un autre passager, Portage Tomlin.

Ces deux hommes sont eux aussi décédés dans l'accident. Un violon, utilisé par un musicien dans le film de James Cameron «Titanic» (1997) est également à la vente, et pourrait atteindre jusqu'à 60'000 livres sterling (70'060 euros).