Vendue pour la modique somme de 2 millions de dollars, une montre à gousset en or a trouvé ses nouveaux propriétaires ce samedi. Elle avait initialement été offerte par des survivantes du Titanic au capitaine Rostron, l'homme qui les a sauvées de l'épave.

Au dos de la montre ont été gravés les mots suivants: «Offerte au capitaine Rostron, avec la plus sincère gratitude de trois survivantes du Titanic le 15 avril 1912: Mme John B Thayer, Mme John Jacob Astor et Mme George D Widener». Photo: AP

Ellen De Meester Journaliste Blick

Dans l'imagination de nombreuses personnes, le récit dévastateur du Titanic s'arrête tragiquement au radeau de Jack et Rose, dont l'amour fictif symbolisera toujours l'ampleur du drame. Mais lors d'une vente aux enchères tenue par la maison Henry Aldridge & Son ce samedi, une montre de poche en or a rappelé un pan de l'histoire moins souvent raconté, quoique tout aussi poignant.

Vendue à un collectionneur américain pour la modique somme d'1,97 million de dollars (soit 1,74 million de francs suisses), cette montre 18 carats créée par Tiffany & Co a battu tous les records: d'après le commissaire-priseur britannique, notamment cité par BBC, il s'agit du prix le plus élevé jamais payé pour une relique du Titanic: «Cela rappelle la fascination intemporelle pour le destin tragique du navire», a pointé le vendeur.

Ainsi que le souligne le «New York Times», l'objet ne devait pas valoir plus de 20 ou 30 dollars au moment de son acquisition initiale, en 1912, tandis que son prix aux enchères n'aurait jamais dû dépasser les 10'000 dollars. Or, il ne s'agit pas d'une simple montre, mais d'un souvenir unique.

Offerte par des survivantes du naufrage

Au dos de l'objet, une poignante gravure fait état de la reconnaissance infinie de trois passagères du paquebot, toutes devenues veuves après la tragédie: «Offerte au capitaine Rostron, avec la plus sincère gratitude de trois survivantes du Titanic le 15 avril 1912: Mme John B Thayer, Mme John Jacob Astor et Mme George D Widener» peut-on lire, dans une élégante calligraphie penchée.

Le capitaine honoré n'est autre qu'Arthur Rostron, responsable de la survie de 700 rescapées de l'épave, quelques heures après l'impact fatal avec le glacier. En référence au roman historique et au film éponymes «A Night to Remember», qui relate justement les actes héroïques du capitaine, le «New York Times» rappelle que celui-ci était alors aux commandes du Carpathia, un bateau engagé dans un trajet reliant New York à la Méditerranée. Juste après minuit, en ce 15 avril 1912 devenu tristement célèbre, Arthur Rostron avait reçu un message d'urgence: «Venez tout de suite. Nous avons percuté un iceberg.»

Sans hésiter la moindre seconde, le capitaine s'était élancé, parcourant à toute vitesse la centaine de kilomètres qui le séparaient du Titanic. Vers 4 heures du matin, il avait ainsi pu secourir les survivants répartis dans une vingtaine de chaloupes dans l'eau glaciale, leur sauvant la vie de justesse. Parmi eux se trouvaient les dénommées Mme John B Thayer, Mme John Jacob Astor et Mme George D Widener, qui ensuite retrouvées pour offrir la montre de poche à leur héros.

«Cette montre honore le courage de cet homme et le respect qu'il avait inspiré chez les veuves de trois des passagers les plus fortunés du navire», conclut le commissaire-priseur auprès du média américain.