Tirs de roquettes contre Israël après l'annonce de trêve de Netanyahu

Un cessez-le-feu au Liban adopté ce mardi soir

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi que son cabinet de sécurité allait adopter «dans la soirée» un cessez-le-feu dans la guerre avec le Hezbollah libanais. Il doit mettre fin à plus d'un an d'hostilités et deux mois de guerre ouverte. Les États-Unis, l'Union européenne, les Nations unies et le G7 ont tous fait pression pour une cessation des hostilités entre Israël et la puissante formation libanaise armée et soutenue par l'Iran.

«Ce soir, je présenterai au cabinet pour approbation un projet de cessez-le-feu au Liban. La durée du cessez-le-feu dépend de ce qui se passera au Liban», a déclaré Netanyahu. «En accord total avec les Etats-Unis, nous maintenons une totale liberté d'action militaire» au Liban, a-t-il ajouté: «Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons.»

Source: AFP