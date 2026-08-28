En bref
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- Des inondations ont ravagé une vallée de l'Himalaya, au Népal et au Tibet.
C'est effondrement d'un glacier, et non un séisme, qui a provoqué la catastrophe, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis.
- Le dernier bilan fait état d'au moins 392 morts au total. Près de 1400 personnes sont portées disparues.
Des maisons et des véhicules ont été emportés par des torrents d'eau boueuse, et des opérations de secours sont en cours.
AFP Agence France-Presse
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