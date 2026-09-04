Tesla lance son Cybercab... mais un obstacle imprévu surgit

L'agence américaine NHTSA a lancé une enquête sur le Cybercab de Tesla, entré en service commercial à Austin. Ce véhicule autonome sans volant ni pédales soulève des questions réglementaires cruciales.

AFP Agence France-Presse

L'agence fédérale de sécurité routière (NHTSA) a ouvert vendredi une enquête sur le Cybercab, véhicule sans volant ni pédales du constructeur américain Tesla, destiné à des services de taxi sans chauffeur, et qui vient d'entrer en service commercial à Austin (Texas). Cet audit vise à déterminer «le processus et les données techniques sur lesquels Tesla s'est basé pour certifier le Cybercab et les problèmes inhérents», selon un avis publié sur le site internet du régulateur.

La réglementation fédérale impose en effet actuellement la présence d'un volant et de pédales pour toute exploitation commerciale, sauf exemption, mais Tesla n'en a pas demandé. Tesla avait organisé jeudi soir un événement privé, avec des invités triés sur le volet, et non retransmis en direct sur internet contrairement à ses habitudes, pour annoncer le lancement du service commercial du Cybercab.

Périmètre limité

Il opère depuis vendredi dans un périmètre très limité d'Austin, où se trouve le siège de Tesla. Ce véhicule à la silhouette d'un coupé et à la carrosserie dorée avait été dévoilé pour la première fois en grande pompe dans un studio de Hollywood en octobre 2024. Mais, le Cybercab n'étant pas encore finalisé, Tesla utilisait ses SUV grand public Model Y équipés du logiciel de conduite autonome pour offrir des services de robotaxi depuis juin 2025.

Ces derniers avaient commencé à Austin, également avec un périmètre restreint et des clients sélectionnés. La zone géographique a été progressivement élargie et le service ouvert au grand public, puis étendu à d'autres villes américaines (Orlando, Tampa, Miami, Dallas, Houston, San Francisco). A Austin, les clients peuvent désormais choisir entre un Cybercab (deux personnes maximum) et un Model Y, qui peut transporter davantage de personnes.



