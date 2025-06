A quelques jours des pourparlers avec les USA, l’Iran accélère son programme nucléaire avec un nouveau site et une production en hausse.

Le 4 juin, l'ayatollah Ali Khamenei a déclaré que la proposition d'accord nucléaire allait à l'encontre de l'intérêt du pays. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'Iran a annoncé coup sur coup jeudi la prochaine construction d'un nouveau site d'enrichissement et une augmentation «significative» de sa production d'uranium enrichi, exacerbant les tensions sur son programme nucléaire avant des pourparlers avec les Etats-Unis dimanche. Dans le même temps, des médias américains, dont le New York Times et NBC News, ont rapporté qu'Israël, proche allié des Etats-Unis, semblait préparer une attaque imminente contre l'Iran, son ennemi juré.

Les annonces iraniennes ont été faites peu après l'adoption par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne d'une résolution condamnant l'Iran pour «non-respect» de ses obligations nucléaires. L'enrichissement d'uranium est la principale pierre d'achoppement dans les discussions entre Téhéran et Washington, menées via une médiation d'Oman, visant à encadrer le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions qui paralysent l'économie du pays.

L'Iran est le seul Etat non doté d'armes nucléaires à enrichir de l'uranium au niveau élevé de 60%, selon l'AIEA. Pour fabriquer une bombe atomique, l'enrichissement doit être poussé jusqu'à 90%. Les Occidentaux et Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, accusent l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique. Téhéran dément en défendant un droit au nucléaire à des fins civiles.

Israël voit rouge

«Les ordres nécessaires ont été donnés par le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) pour lancer un nouveau centre d'enrichissement dans un endroit sécurisé», ont indiqué le ministère des Affaires étrangères iranien et l'OIEA.

«Nous remplaçons toutes (les) machines de première génération par des machines avancées de sixième génération» à l'usine d'enrichissement nucléaire de Fordo, au sud de Téhéran, a ensuite déclaré Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'OIEA, ajoutant que cela signifiait que la production «de matière enrichie augmentera de manière significative».

Israël a dans la foulée appelé la communauté internationale à «une réponse décisive» contre Téhéran, dont les actes constituent selon lui «une menace imminente pour la sécurité et la stabilité» internationales. L'Etat israélien, qui considère le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle, a maintes fois averti qu'il pourrait attaquer les sites nucléaires en Iran.

L'Iran a averti qu'il répondrait à toute frappe israélienne contre ses sites nucléaires en ciblant les «installations nucléaires secrètes» d'Israël. Mercredi, il a aussi menacé de frapper les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas de conflit consécutif à un éventuel échec des négociations avec Washington.