Le sud du Pérou enseveli sous une tempête de sable et de poussière

Des vents puissants provoqués par un anticyclone au-dessus de l'océan Pacifique ont enseveli jeudi quatre régions côtières du sud du Pérou sous une tempête de poussière et de sable d'une ampleur inhabituelle, selon le service météorologique national péruvien (Senamhi).

Ce phénomène inhabituel a surtout affecté la région d'Ica, à environ 400 km au sud de Lima, où les sables et poussières soulevés par vents de jusqu'à 50 km/h ont paralysé la circulation routière et les activités touristiques pendant trois heures. Des perturbations ont également été signalées dans les régions d'Arequipa, Moquegua et Tacna, ainsi que dans la capitale Lima.

Anticyclone du Pacifique Sud

«Il s'agit d'un phénomène provoqué par l'anticyclone du Pacifique Sud qui s'est intensifié et se trouve très près du continent, générant des vents descendants à grande vitesse à la surface», a expliqué Rosario Julca, une experte du Senamhi, à la chaîne de télévision Canal N. «La présence de ces vents descendants, combinée à la surface désertique, a provoqué un soulèvement soudain et important de poussière», a-t-elle ajouté. Selon elle, des vents modérés à forts continueront à souffler sur la côte péruvienne jusqu'à dimanche.