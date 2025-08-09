Le Hamas serait prêt à conclure un accord sur la libération des otages
Peu après la décision d'Israël d'étendre la guerre à Gaza, le Hamas a pris la parole. Selon une publication d'AlArabyia sur X, le Hamas serait prêt à conclure un accord pour libérer tous les otages israéliens. «Nous sommes prêts à conclure un accord global pour libérer immédiatement tous les otages israéliens», peut-on y lire.
On ignore encore les détails de cet accord et la date à laquelle les otages pourraient être libérés si le Hamas tient sa promesse.
La Défense civile fait état de 18 Palestiniens tués par des tirs et frappes israéliens
Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a fait état de 18 personnes tuées samedi par des frappes ou des tirs israéliens, dont des civils qui attendaient des distributions d'aide alimentaire.
Au moins six corps, dont celui d'un enfant, ont été transférés à l'hôpital Al-Awda dans le camp de réfugiés de Nousseirat (centre) ainsi que trente blessés, a déclaré à l'AFP M. Bassal.
Les victimes ont été visées par des tirs israéliens lors de rassemblements de civils près du point de distribution d'aide de la GHF (Fondation humanitaire de Gaza) dans le centre de la bande de Gaza, a affirmé le porte-parole, faisant état d'autres victimes dans des frappes israéliennes sur d'autres secteurs dans le centre du territoire.
Deux autres personnes, dont une femme, ont été abattues par les forces israéliennes près d'un autre centre d'aide au nord-ouest de Rafah (sud), toujours selon la même source.
Source: AFP
Le plan israélien d'occupation de la ville de Gaza est une nouvelle «escalade»
Le plan israélien de prendre le contrôle de la ville de Gaza constitue une nouvelle «escalade» d'Israël qui menace la «stabilité régionale», a accusé samedi l'Autorité palestinienne.
«Les politiques d'Israël, y compris la réoccupation de Gaza, les tentatives d'annexion de la Cisjordanie et la judaïsation de Jérusalem, fermeront toutes les portes à la sécurité et à la stabilité tant au niveau régional que mondial», a estimé dans un communiqué le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina.
Nabil Abou Roudeina a dénoncé «le rejet par Israël des critiques internationales et des avertissements des puissances mondiales concernant l'escalade de la guerre contre le peuple palestinien», qualifiant ces actions «de défi sans précédent et de provocation à la volonté internationale de parvenir à la paix».
«La bande de Gaza fait partie intégrante de l'Etat de Palestine, tout comme Jérusalem et la Cisjordanie. Sans elle, il n'y aura pas d'Etat palestinien», affirme le porte-parole de la présidence.
Il a appelé «le Conseil de sécurité de l'ONU, à contraindre d'urgence» Israël «à cesser ses agressions, à permettre l'entrée de l'aide» dans Gaza. Il a également appelé l'administration américaine «à assumer ses responsabilités en empêchant Israël d'étendre la guerre et en stoppant le terrorisme des colons en Cisjordanie (...)».
Source: AFP
Téhéran accuse Israël de «nettoyage ethnique»
L'Iran a condamné vendredi le plan israélien pour le contrôle de la ville de Gaza, accusant Israël de «procéder à un nettoyage ethnique» dans le territoire palestinien.
Le plan israélien «est un autre signe clair de l'intention manifeste du régime sioniste de procéder à un nettoyage ethnique à Gaza et de commettre un génocide contre les Palestiniens», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, dans un communiqué.
Source: AFP
Pour la France, le plan israélien risque de mener à «une impasse absolue»
La France a condamné vendredi «dans les termes les plus forts» le plan du gouvernement israélien pour Gaza, soulignant que celui-ci risque de conduire à «une impasse absolue», selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères.
Elle rappelle «sa ferme opposition à tout projet d'occupation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population» alors que l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus importante du territoire palestinien, dans le but de «vaincre» le Hamas et d'assurer la libération des otages.
L'occupation intégrale de Gaza «aggraverait une situation déjà catastrophique sans permettre la libération des otages du Hamas, son désarmement et sa reddition», a estimé pour sa part le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, dans un message posté sur X.
Source: AFP
Le plan pour Gaza «doit avoir des conséquences sur les relations UE-Israël», dénonce l'Europe
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a vivement critiqué vendredi le plan d'Israël pour Gaza, estimant qu'une «telle décision» devait avoir «des conséquences» sur les relations de l'UE avec Israël.
«La situation à Gaza reste dramatique, et la décision du gouvernement israélien ne fera que l'aggraver davantage", a déploré le dirigeant, qui préside l'institution réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, sur le réseau social X.
Source: AFP
Plan pour Gaza: la Belgique convoque l'ambassadrice d'Israël
La Belgique a annoncé vendredi convoquer l'ambassadrice d'Israël après l'annonce du plan israélien pour Gaza. «L'objectif est clairement de témoigner de notre totale désapprobation quant à cette décision», a affirmé le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.
Source: AFP
Le plan israélien pour Gaza «coûtera cher» à Israël et aboutira au «sacrifice» des otages
Israël se prépare à commettre un «nouveau crime de guerre» avec son plan de prendre le contrôle de la ville de Gaza, «une aventure criminelle qui lui coûtera cher» et aboutira au «sacrifice des otages», a affirmé vendredi le Hamas.
«L'approbation par le cabinet sioniste des plans visant à occuper la ville de Gaza et à évacuer ses habitants constitue un nouveau crime de guerre que l'armée d'occupation souhaite commettre contre la ville et ses près d'un million d'habitants», a réagi le mouvement islamiste palestinien. «Cette aventure criminelle coûtera cher et ne sera pas un voyage facile» pour l'armée israélienne, ajoute ce communiqué diffusé sur Telegram.
27 otages présumés morts
La décision d'occuper la ville de Gaza, annoncée vendredi matin à l'issue d'une réunion du cabinet de sécurité du Premier ministre israélien, confirme que Benjamin Netanyahu et son gouvernement «ne se soucient pas du sort de leurs otages».
«Ils ont compris que l'extension de l'agression signifie leur sacrifice, révélant leur imprudence envers la vie des prisonniers pour des objectifs politiques ayant déjà échoué», soutien le mouvement islamiste, qui retient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés morts, depuis son attaque sanglante le 7 octobre 2023 depuis Gaza en territoire israélien.
Source: AFP
L'Espagne et la Turquie condamne également le plan du gouvernement israélien
«Nous condamnons fermement la décision du gouvernement israélien d'intensifier l'occupation militaire de Gaza», a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, Manuel Albares, estimant que ce plan «ne provoquerait que davantage de destruction et de souffrance».
«Un cessez-le-feu permanent, l'entrée massive et immédiate d'aide humanitaire et la libération de tous les otages sont urgents. La paix définitive dans la région ne sera atteinte qu'en établissant la solution de deux États, qui inclut un État de Palestine réaliste et viable», a-t-il ajouté sur X.
La Turquie a, elle aussi, «appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue d'empêcher la mise en oeuvre» du plan israélien. Celui-ci «vise à déplacer de force les Palestiniens de leur propre terre en rendant Gaza inhabitable», a estimé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: ATS
La Suisse profondément préoccupée par l'offensive prévue à Gaza
La Suisse est «profondément préoccupée» par la décision du gouvernement israélien d'étendre les opérations militaires dans la bande de Gaza. L'intensification des hostilités comporte le risque d'une nouvelle détérioration de la situation humanitaire déjà catastrophique, avertit-elle.
La Confédération réitère sa demande d'un accès humanitaire immédiat et sans entrave, d'un cessez-le-feu et de la libération de tous les otages, écrit vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur le réseau social X.
La Suisse exige en outre la reprise d'un processus politique en vue d'une solution à deux Etats, dans laquelle des Etats israélien et palestinien coexisteraient pacifiquement et en toute sécurité à l'intérieur de frontières internationalement reconnues.
Source: ATS
Berlin annonce suspendre les exportations des armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza
Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé vendredi la suspension des exportations d'armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville palestinienne.
Il devient «de plus en plus difficile de comprendre» en quoi le plan militaire israélien permettrait d'atteindre ses objectifs dans la bande de Gaza et, «dans ces circonstances, le gouvernement allemand n'autorise pas, jusqu'à nouvel ordre, les exportations d'équipements militaires susceptibles d'être utilisés dans la bande de Gaza», a déclaré Friedrich Merz, cité dans un communiqué.
Source: AFP
