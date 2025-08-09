La Défense civile fait état de 18 Palestiniens tués par des tirs et frappes israéliens

Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a fait état de 18 personnes tuées samedi par des frappes ou des tirs israéliens, dont des civils qui attendaient des distributions d'aide alimentaire.

Au moins six corps, dont celui d'un enfant, ont été transférés à l'hôpital Al-Awda dans le camp de réfugiés de Nousseirat (centre) ainsi que trente blessés, a déclaré à l'AFP M. Bassal.

Les victimes ont été visées par des tirs israéliens lors de rassemblements de civils près du point de distribution d'aide de la GHF (Fondation humanitaire de Gaza) dans le centre de la bande de Gaza, a affirmé le porte-parole, faisant état d'autres victimes dans des frappes israéliennes sur d'autres secteurs dans le centre du territoire.

Deux autres personnes, dont une femme, ont été abattues par les forces israéliennes près d'un autre centre d'aide au nord-ouest de Rafah (sud), toujours selon la même source.

Source: AFP