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Le nouveau-né est sauf
Une femme grièvement brûlée lors d'une césarienne dans un hôpital de Prague

Une femme de 24 ans a été brûlée lors d'un accouchement dans la capitale tchèque. Elle a dû être transférée dans un établissement doté d'un service des grands brûlés.
Publié: il y a 30 minutes
L'incident s'est produit le 25 août dans l'hôpital Bulovka, situé au nord de Prague.
Photo: IMAGO/Pond5 Images
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AFP Agence France-Presse

Une femme a subi de graves brûlures durant une césarienne lors d'un rare feu provoqué par un désinfectant au contact d'un instrument électrochirurgical à Prague, en République tchèque, a déclaré l'hôpital lundi. Selon l'hôpital Bulovka, situé dans le nord de la capitale, l'incident s'est produit le 25 août. Le nouveau-né n'a pas été blessé.

«La césarienne a été pratiquée en raison de complications obstétricales aiguës», a indiqué à l'AFP la porte-parole Eva Stolejda Libigerova. «L'état de la mère est stable et ne nécessite pas de soins intensifs, elle reste dans un service de maternité avec son enfant», a-t-elle ajouté.

Transférée dans un autre hôpital

Le quotidien tchèque «Denik N» a indiqué dimanche que la mère de 24 ans avait été brûlée par un appareil utilisé pour arrêter les saignements, après l'administration par le personnel d'un désinfectant inflammable. Il a ajouté que la patiente avait été transférée dans un autre hôpital de Prague doté d'un service des grands brûlés pour la suite de son traitement, avant de revenir à l'hôpital Bulovka.

Elle a subi des brûlures aux organes génitaux, aux cuisses, aux flancs et au bas-ventre, a précisé le journal. «L'hôpital enquête sur l'incident conformément aux procédures», a déclaré Mme Stolejda Libigerova.

Cet établissement est l'un des principaux centres hospitaliers universitaires de Prague. Il avait essuyé des critiques en 2024, après avoir pratiqué par erreur un avortement à la suite d'une confusion entre deux patientes d'origine asiatique.

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