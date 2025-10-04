Photo: keystone-sda.ch
Le milliardaire autoproclamé «trumpiste» Andrej Babis est en tête des élections législatives en République tchèque selon les résultats partiels portant sur 60% des bulletins dépouillés. Avec 37,6% des suffrages exprimés, il devance largement la coalition sortante du Premier ministre de centre-droit Petr Fiala, «Ensemble» (20,9%), les libéraux de STAN (10,7%), l'extrême droite du SPD (8,2%), le parti des Pirates (7,9%) et la Voix des automobilistes (7%).
