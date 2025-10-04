DE
FR

Il a une large avance
Un milliardaire «trumpiste» largement en tête des législatives tchèques

Selon des résultats partiels, Andrej Babis a fait un tabac lors des législatives qui se sont déroulées samedi en République tchèque.
Publié: il y a 20 minutes
Partager
Écouter
Photo: keystone-sda.ch

Le milliardaire autoproclamé «trumpiste» Andrej Babis est en tête des élections législatives en République tchèque selon les résultats partiels portant sur 60% des bulletins dépouillés. Avec 37,6% des suffrages exprimés, il devance largement la coalition sortante du Premier ministre de centre-droit Petr Fiala, «Ensemble» (20,9%), les libéraux de STAN (10,7%), l'extrême droite du SPD (8,2%), le parti des Pirates (7,9%) et la Voix des automobilistes (7%).

A lire aussi
A Prague, Trump et Poutine votent pour ce milliardaire
Législatives en Tchèquie
A Prague, Trump et Poutine votent pour ce milliardaire
Un parti «démocratie suisse» en République tchèque
Ils rêvent de notre système
Un parti «démocratie suisse» en République tchèque

(Développement suit)

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus