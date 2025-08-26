DE
Les fiançailles annoncées
Taylor Swift va se marier avec le joueur Travis Kelce

Taylor Swift et Travis Kelce, couple phare de 2023, se fiancent. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, accompagnée de photos du couple. Cette union marque un nouveau chapitre pour la chanteuse à succès et le joueur des Kansas City Chiefs.
Publié: 20:27 heures
Taylor Swift et Travis Kelce, couple phare de 2023, se fiancent
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

La superstar de la pop américaine Taylor Swift et le joueur de football américain Travis Kelce, l'un des couples les plus populaires au monde, ont annoncé mardi qu'ils allaient se marier.

«Votre professeure d'anglais et votre professeur de sport vont se marier», a écrit la chanteuse sur son compte Instagram, dans une publication partagée par son désormais fiancé.

Le message est accompagné de photos du couple au milieu de fleurs, tout sourire. L'une d'entre elles montre la main gauche de Taylor Swift, bague au doigt.

En couple depuis juillet 2023

L'annonce de sa liaison avec le joueur vedette des Kansas City Chiefs avait remué la presse people en 2023. Les deux stars avaient commencé à se fréquenter en juillet mais leur liaison n'avait été rendue publique que quelques mois plus tard, lorsqu'ils avaient été vus se promenant main dans la main à New York, en octobre de la même année.

Taylor Swift est une égérie de la pop mondiale. Ses musiques transcendent les frontières et ses albums sont vendus par millions d'exemplaires.

Son très attendu 12e album, «The Life of a Showgirl», sortira le 3 octobre et comprendra notamment un duo avec Sabrina Carpenter, que le tube planétaire «Espresso» a aussi hissée au rang de superstar de la pop.

Elle tentera de séduire à nouveau ses fans à travers le monde, les fameux «swifties», avec son mélange de glamour et de mélancolie.

