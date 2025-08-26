Un adolescent syrien a été condamné à 18 mois de prison avec sursis en Allemagne pour avoir participé à la préparation d'un attentat déjoué contre les concerts de Taylor Swift à Vienne en 2024. Il a aidé le suspect principal via les réseaux sociaux.

Il avoue avoir organisé un attentat au concert de Taylor Swift

Un adolescent a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir participé à la préparation d'un attentat déjoué contre les concerts de Taylor Swift Photo: keystone-sda.ch

La justice allemande a condamné mardi un adolescent syrien à un an et demi de prison avec sursis pour avoir participé à la préparation d'un attentat islamiste, finalement déjoué, contre les concerts de Taylor Swift à Vienne à l'été 2024.

Ce jeune homme de 16 ans a été reconnu coupable de «préparation d'un acte de violence grave mettant en danger l'Etat» et de «soutien d'un acte de violence terroriste à l'étranger» par un tribunal de Berlin.

Il s'agit d'un Syrien nommé Mohammad A., un adepte de l'idéologie du groupe jihadiste Etat islamique (EI), selon le parquet fédéral qui l'a poursuivi en justice fin juin.

Un tuto pour fabriquer une bombe

Selon le tribunal, l'adolescent avait apporté de l'aide via les réseaux sociaux au principal suspect, un Autrichien de 19 ans, pour des projets d'attentat contre Taylor Swift. La superstar américaine était alors en tournée mondiale, avec trois concerts prévus à Vienne en août 2024.

Âgé de 14 ans au moment des faits, «l'accusé avait notamment transmis» au principal suspect «une vidéo expliquant comment fabriquer une bombe et l'avait mis en relation avec un membre de l'Etat Islamique», détaille le communiqué.

Début août, la police autrichienne avait découvert ces projets d'attentats, arrêté le principal suspect en Autriche et annulé les concerts de la chanteuse.

Quant à Mohammed A., il avait été arrêté à Francfort-sur-l'Oder, ville de l'est de l'Allemagne où il allait à l'école. La cour d'appel indique qu'il a présenté «des aveux complets». En Autriche, l'enquête visant le principal suspect est toujours en cours.