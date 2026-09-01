Dix membres des forces de sécurité syriennes ont été blessés dans des affrontements avec des groupes armés druzes à Soueïda, dans le sud du pays. La tension reste vive dans cette région échappant au contrôle de Damas.

AFP Agence France-Presse

Dix membres des forces de sécurité syriennes ont été blessés lundi soir dans des affrontements avec des groupes armés dans une région à majorité druze, dans le sud de la Syrie, a rapporté la télévision d'Etat. La situation est tendue dans la province de Soueïda, où vivent de nombreux membres de cette minorité issue du chiisme, depuis des violences meurtrières survenues il y a un an, les pires depuis la chute du président Bachar al-Assad fin 2024.

Cet incident survient au lendemain de la mort de deux civils lors de heurts similaires entre groupes armés et forces gouvernementales dans les environs de la ville de Soueïda, selon deux sources sécuritaires locales. Les membres des forces de sécurité ont été blessés «alors qu'ils faisaient face à des attaques» menées par des groupes armés contre des cibles situées autour de Tal Hadid et sur l'axe de Walgha, a relaté le Commandement de la sécurité intérieure de la province éponyme à la télévision d'Etat.

La chaîne avait précédemment communiqué un bilan de quatre blessés. Des factions druzes contrôlent la ville de Soueïda et d'autres secteurs de la province du même nom malgré des tentatives de Damas d'y rétablir son autorité. Il s'agit de l'une des dernières zones échappant au gouvernement islamiste qui cherche, depuis fin 2024, à unifier le pays, morcelé par plus de 13 ans de guerre civile.

Dans un communiqué publié lundi soir, la «Garde nationale», groupe armé de l'influent chef druze Hikmat al-Hijri, a accusé les forces gouvernementales d'avoir «tiré plusieurs obus de mortier et utilisé sans discernement des mitrailleuses (...) dans le but de blesser des civils», ajoutant qu'un enfant avait été touché. Le groupe a ajouté avoir «riposté avec les moyens appropriés», avertissant que «ces attaques ne resteraient pas sans réponse».