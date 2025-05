Piloté par le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr (photo), le rapport «Make America Healthy Again» («Rendre à l'Amérique sa Santé»), a été commandé par Donald Trump. Photo: Jacquelyn Martin

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins quatre études citées dans le rapport sur les maladies chroniques affectant les jeunes Américains publié la semaine dernière par l'administration Trump n'existent pas, ont fait savoir jeudi à l'AFP des auteurs cités dans le document.

Piloté par le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr, le rapport «Make America Healthy Again» ("Rendre à l'Amérique sa Santé"), commandé par Donald Trump et publié le 22 mai, pointe un lien entre l'alimentation ultra-transformée, les pesticides ou encore les écrans, et les maladies chroniques touchant les enfants. Il sème également le doute sur les vaccins. Or l'étude attribue des articles à des scientifiques qui disent ne pas les avoir écrits.

Les erreurs ont été signalées pour la première fois jeudi par Notus, un média affilié à l'institut de journalisme Allbritton, une organisation à but non lucratif.

Noah Kreski, chercheur à l'université Columbia et auteur d'un article sur l'anxiété et la dépression chez les adolescents pendant le Covid-19, a déclaré à l'AFP qu'une citation qui lui était attribuée n'était «pas issue de l'une de (ses) études» et semblait, en réalité, ne provenir d'aucune étude existante.

Le ministère ne commente pas

Cette même citation renvoie vers un lien internet dysfonctionnel, censé rediriger le lecteur vers un article issu d'une revue scientifique réputée, le Journal of the American medical association (Jama). Jim Michalski, attaché de presse de l'association, a assuré que cet article n'a été publié ni dans la revue, ni dans les périodiques du réseau Jama.

Harold Farber, professeur en pédiatrie au Baylor College of medicine et cité dans le rapport, a affirmé que l'article qui lui était attribué «n'existe pas». De même, l'université du Commonwealth de Virginie a confirmé que Robert Findling, l'un de ses professeurs, n'était pas l'auteur d'un article vantant le recours aux médicaments psychotropes pour les jeunes, comme l'indique le rapport.

Enfin, un article sur les traitements destinés aux personnes atteintes d'un trouble du déficit de l'attention n'a pas été publié dans la revue Pediatrics en 2008, comme affirmé dans l'étude de Robert Kennedy Jr.

«Je peux confirmer que nous n'avons pas trouvé ce titre lors d'une recherche sur le site», a déclaré Alex Hulvalchick, attaché de presse pour l'American academy of pediatrics. Le ministère de la Santé a refusé de commenter et a renvoyé les questions sur ces erreurs apparentes à la Maison Blanche.

La publication du rapport «Make America Healthy Again» était attendue par les professionnels de santé en raison de la sensibilité et de la complexité du sujet, mais aussi du rôle central joué par Robert Kennedy Jr, contesté pour ses positions antivaccins.